Los bibliotecarios ayuda a encontrar miles de libros que ya no están protegidos por la ley de propiedad intelectual

Woodcock, Claire. «Librarians Are Finding Thousands Of Books No Longer Protected By Copyright Law». Vice (blog), 9 de febrero de 2023.

Ver completo

Según los investigadores de la Biblioteca Pública de Nueva York, hasta el 75% de los libros publicados antes de 1964 estarían el el dominio público.

https://www.vice.com/en/article/epzyde/librarians-are-finding-thousands-of-books-no-longer-protected-by-copyright-law

Las obras creativas pueden carecer de protección de la propiedad intelectual por varias razones. En la mayoría de los casos, los derechos han caducado o se han perdido. Básicamente, nadie tiene los derechos exclusivos de estas obras, lo que significa que los artistas vivos de hoy pueden hacer muestras y basarse en esas obras legalmente sin pedir permiso a nadie para hacerlo.

Por eso, la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) ha estado revisando los registros oficiales de la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. en busca de obras creativas cuyos derechos de autor no hayan sido renovados y, por tanto, hayan pasado desapercibidos como parte del dominio público.

Los libros en cuestión se publicaron entre 1923 y 1964, antes de que los cambios en la ley de derechos de autor de EE.UU. eliminaran el requisito de que los titulares de derechos renovaran sus derechos de autor. Según Greg Cram, consejero general adjunto y director de política de información de la NYPL, una primera listageneral de los libros publicados en ese periodo muestra que entre el 65 y el 75 por ciento de los titulares de derechos optaron por no renovar sus derechos de autor.

«Es una cifra asombrosa», explica Cram a Motherboard. «Entre el 25 y el 35 por ciento de los libros se renovaron, mientras que el resto no lo hizo. Para mí es interesante a la hora de pensar en la política de derechos de autor de cara al futuro».

Cram advierte que, dado que el proyecto aún está en marcha, los datos pueden ser ligeramente superiores o inferiores, y que la NYPL ni siquiera ha empezado a analizar las películas, la música u otros tipos de obras creativas. Pero estos primeros resultados podrían ayudar a los legisladores a elaborar políticas de derechos de autor desde un punto de vista basado en pruebas que no era fácilmente accesible en el pasado.