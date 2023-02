Clarivate añade un índice de citas de preprints a Web of Science

Preprint Citation Index

Clarivate ha añadido «Preprint Citation Index»a la plataforma Web of Science, se trata una colección multidisciplinar de preprints procedentes de una amplia gama de los principales repositorios de preprints. La finalidad de este cambio es que los investigadores puedan localizar y enlazar a preprints junto a otros contenidos de confianza en la base de datos, para agilizar el proceso de investigación y ayudar a establecer conexiones significativas más rápidamente.

En la publicación académica, un preprint es una versión de un trabajo de investigación o resultado disponible públicamente en repositorios en línea antes de la revisión por pares. El acceso a los preprints en la Web of Science agiliza y facilita a los investigadores su inclusión en los flujos de trabajo de investigación existentes. Permite el acceso inmediato a preprints actualizados, agregados y con capacidad de búsqueda desde repositorios seleccionados vinculados a los perfiles de los autores.

En el momento de su lanzamiento, Preprint Citation Index ofrece casi dos millones de preprints de los repositorios arXiv, bioRxiv, chemRxiv, medRxiv y Preprints.org. A lo largo de 2023 se añadirán documentos de más de una docena de repositorios adicionales. Los registros de preprints se pueden encontrar junto con otros resultados académicos en Web of Science y están conectados a las versiones finales de los registros, si procede. Aparecen claramente marcados en los resultados de búsqueda y no se incluyen en ninguna métrica de citas, como Times Cited Counts o Journal Impact Factor™ (JIF) dentro de Web of Science Core Collection™ o Journal Citation Reports™.

El Preprint Citation Index permite a los usuarios:

Localizar versiones de registro (cuando proceda) de preprints: Encontrar y referenciar artículos revisados por pares con enlaces desde los preprints en Web of Science Core Collection.

Conectar preprints con artículos de revistas: Descubrir conexiones entre preprints de vanguardia indexados en el Preprint Citation Index y artículos de revistas indexados en Web of Science Core Collection mediante enlaces de citas.

Amplíar la visión de la experiencia de un investigador: Sitúa los preprints en el contexto de la carrera de un investigador con los preprints mostrados en el perfil de investigador de Web of Science de un autor.

Supervisar las nuevas investigaciones en varios repositorios: Un autor puede establecer una alerta por palabras clave o por un investigador de su interés para recibir una notificación cuando estén disponibles preprints relevantes.

Cada registro del producto contiene metadatos bibliográficos estándar como autor, resumen, palabras clave, términos descriptores, etc. Los metadatos mejorados incluyen las direcciones completas de los autores, la financiación de las subvenciones y las referencias citadas. No se incluyen metadatos completos de versiones.

FUENTE: Clarivate. «Clarivate Adds Preprint Citation Index to the Web of Science», 9 de febrero de 2023. https://clarivate.com/news/clarivate-adds-preprint-citation-index-to-the-web-of-science/.