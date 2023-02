Los estadounidenses no entienden lo que las empresas pueden hacer con sus datos personales, y eso es un problema

Turow, Joseph et al. Americans Can’t Consent to Companies’ Use of Their Data. A Report from the Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, 2023

Texto completo

Una nueva encuesta realizada a 2.000 estadounidenses revela que la gente no entiende lo que los profesionales del marketing averiguan sobre ellos en Internet y no quiere que se recopilen sus datos, pero se siente impotente para impedirlo. El 77% de los encuestados respondió correctamente a 9 o menos preguntas, lo que supone un suspenso en una clase normal. Sólo una persona de las 2.000 de la muestra habría obtenido un sobresaliente en el examen.

En un nuevo informe, «Americans Can’t Consent to Companies’ Use of Their Data» (Los estadounidenses no pueden impedir que las empresas utilicen sus datos), los investigadores pidieron a un grupo representativo a nivel nacional de más de 2.000 estadounidenses que respondieran a una serie de preguntas sobre las políticas de marketing digital y el modo en que las empresas pueden y deben utilizar sus datos personales. Su objetivo era determinar si las actuales prácticas de «consentimiento informado» funcionan en Internet.

Descubrieron que la gran mayoría de los estadounidenses no entienden los fundamentos de las prácticas y políticas de marketing en Internet, y que muchos se sienten incapaces de dar su consentimiento a la forma en que las empresas utilizan sus datos. En consecuencia, según los investigadores, los estadounidenses no pueden dar realmente su consentimiento informado a la recopilación de datos digitales.

La encuesta reveló que el 56% de los adultos estadounidenses no entienden el término «política de privacidad», creyendo a menudo que significa que una empresa no compartirá sus datos con terceros sin permiso. En realidad, muchas de estas políticas establecen que una empresa puede compartir o vender cualquier dato que recopile sobre los visitantes de un sitio con otros sitios web o empresas.

El 77% de los encuestados respondió correctamente a 9 o menos preguntas, lo que supone un suspenso en una clase normal. Sólo una persona de las 2.000 de la muestra habría obtenido un sobresaliente en el examen. No obstante, la encuesta proporcionó muchos datos sobre los conocimientos digitales de los estadounidenses, o la falta de ellos: