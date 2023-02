El fiscal general de Louisiana publica un informe sobre contenidos «sexualmente explícitos» en las bibliotecas públicas

El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, presentó el martes un nuevo informe, titulado «Informe sobre la protección de la inocencia», que incluye una lista de libros que su oficina considera «sexualmente explícitos» o inapropiados para los niños.

Landry,republicano, ha estado a la vanguardia de la controvertida iniciativa de mantener algunos libros fuera del alcance de los niños, y entre sus esfuerzos se incluye la creación de una línea telefónica para denunciar libros al Estado. En una rueda de prensa celebrada el martes, Landry rechazó las críticas que le acusaban de intentar prohibir libros o dirigirse a grupos específicos con el informe.

Cualquier biblioteca que no aplique las políticas descritas en el proyecto de ley no podría obtener la aprobación de la comisión de fondos del estado para proyectos, y los gobiernos locales y parroquiales podrían retener los pagos de la biblioteca si no sigue las políticas del proyecto de ley.

Peyton Rose, el director ejecutivo de Louisiana Trans Advocates, criticó Landry en un comunicado por no proporcionar garantías de que el proyecto de ley no se utilizará para denunciar y censurar el contenido LGBTQ +.

«En última instancia, SB7 es una extralimitación del gran gobierno para decidir qué recursos pueden tener las bibliotecas parroquiales a disposición de los miembros de su comunidad local», dijo Rose. «AG Landry debe saber mejor que la censura no es un valor de Louisiana, y proyectos de ley como este chip lejos en nuestros ciudadanos la libertad de expresión.»

Grupos como la St. Tammany Library Alliance y la Real Name Campaign también denunciaron el proyecto de ley y los esfuerzos de Landry.

El informe también incluye una lista de nueve libros como ejemplos de lo que se considera contenido sexualmente explícito, así como algunos extractos e ilustraciones de los libros. La mayoría de los libros de la lista suelen estar escritos para adultos jóvenes y adolescentes de más edad.

La lista incluye:

«Fun Home» de Alison Bechdel

«Gender Queer: A Memoir» de Maia Kobabe

«Sin aliento», de Jennifer Niven

«The Lawn Boy», de Jonathan Evison

«Blankets» de Craig Thompson

«The ‘V’ Word» de Amber Keyser

«Jack of Hearts» de L.C. Rosen

«No todos los chicos son azules» de George M. Johnson

«The Bluest Eye», de Toni Morrison

Varios de los libros incluidos como ejemplo han sido objeto de campañas de prohibición de libros en todo el país, aunque Landry dijo en repetidas ocasiones que la iniciativa no trataba de prohibir libros. Dijo que quiere que las bibliotecas instituyan políticas en las que los padres puedan tener más control sobre el material que ven sus hijos.

Muchos de los libros incluidos en la lista también tratan cuestiones LGBTQ+. Landry dijo que la campaña no trataba de prohibir materiales sobre orientaciones sexuales o géneros específicos, sino sobre la presencia de descripciones o imágenes explícitas.