Muchas personas recuerdan con cariño los bibliobuses como santuarios rodantes donde aprendieron a amar los libros.

Cualquiera que haya pasado un tiempo en una bibliobús ha aprendido lo suficiente como para saber que nada resiste el paso del tiempo. Aun así, lamentamos la lenta desaparición de los bibliobuses de nuestras comunidades. Recientemente, la Biblioteca Warren-Newport de Gurnee se planteó poner fin al servicio de su bibliobús. Esto sigue una larga tendencia nacional. El número de bibliobuses disminuyó de casi 1.125 en todo el país en 1991 a menos de 650 en 2019.

Muchas personas recuerdan con cariño los bibliobuses como santuarios rodantes donde aprendieron su amor por los libros. Los vehículos eran populares entre los niños y los adultos cuyas limitaciones físicas les dificultaban el acceso a una biblioteca central o sucursal. Hoy en día, los bibliobuses que quedan llevan libros, revistas, DVD, vídeos, videojuegos, CD y audiolibros a escuelas, parques, residencias de ancianos y barrios. Son un regalo del cielo para las personas con acceso limitado a Internet.

Los bibliotecarios de las bibliobuses conocían a sus usuarios y se esforzaban por llevarles el material que les interesaba. Las bibliotecas móviles eran un tesoro para las personas que, por ejemplo, cuidaban de un padre anciano en su casa y no podían ir fácilmente a la biblioteca principal. Los bibliobuses llevaban a los alumnos materiales que no estaban en las bibliotecas escolares. Hacían paradas en zonas de las comunidades que estaban lejos de las bibliotecas principales o de las sucursales. Muchos usuarios describen los bibliobuses como un salvavidas.

The American Library Association afirma que los bibliobuses han prestado servicio en zonas rurales, urbanas, suburbanas y tribales durante más de 100 años. Pero uno a uno, los bibliobuses han ido desapareciendo como personajes de una novela de Agatha Christie. Des Plaines suprimió su bibliobús en 2011, después de 42 años. Palatine retiró su bibliobús en 2014. El Indian Trails Public Library District, que da servicio a Wheeling y Prospect Heights, retiró su bibliobús en 2010.

Los servicios y materiales disponibles para los usuarios en línea han aumentado considerablemente. Los usuarios tienen acceso a recursos bibliotecarios digitales, como libros electrónicos descargables y herramientas de aprendizaje por suscripción. Cuando llega la hora de equilibrar el presupuesto, no es de extrañar que algunos directores de bibliotecas piensen que ha llegado el momento de aparcar el bibliobús definitivamente.

En sus buenos tiempos, los bibliobuses unían a las comunidades y fomentaban la lectura. Sabemos que los tiempos cambian, pero sentimos una punzada cada vez que otro bibliobús se aleja hacia la puesta de sol.