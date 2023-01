Bibliotecas de prisiones. Planeta Biblioteca 2023/01/31

El derecho humano a la educación es particularmente importante en el entorno carcelario, ya que los reclusos suelen proceder de entornos socioeconómicos y educativos desfavorecidos. La lectura y el uso de una biblioteca penitenciaria puede abrir un mundo más allá de los barrotes de la cárcel, permitiendo a los reclusos olvidar por un tiempo la dura realidad de la vida carcelaria y permitiéndoles elegir sus propios materiales de lectura en un entorno por lo demás sumamente restrictivo y regulado. Una persona por estar encarcelada no renuncia a su derecho a aprender y a tener acceso a la información; por tanto, la biblioteca de prisión debe ofrecer materiales y servicios semejantes a los de las bibliotecas públicas en el mundo “libre”. Sólo se deben imponer restricciones en el acceso a los materiales de lectura cuando el mismo represente un peligro inminente para la seguridad de la prisión

Recomendaciones:

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. UNODC, 2015,UIL/2020/PI/H/5» Las reglas Nelson Mandela https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf

Lehmann, Vibeke y Locke, Joanne. Pautas para servicios Bibliotecarios para reclusos. traducido por Jenny Pérez Rodríguez. 3ra Edición. The Hague: IFLA, 2007. Texto completo

Stager, Gary. (2013). Papert’s prison fab lab: implications for the maker movement and education design. 487-490. 10.1145/2485760.2485811. Texto completo

“Library Services and Incarceration: Recognizing Barriers, Strengthening Access,”. San Francisco; San Francisco Public Library, 2021 Muestra

«Bibliotecas en las cárceles: voces y experiencias en espacios de privación de libertad«, -:Red Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed (Bogotá), 2020. Texto completo

Mardones Leiva, Marjorie (ed.) and de Armas Pedraza, Tania (ed.) . El libro y la lectura en los recintos penitenciarios de la región de Valparaíso. Valparaíso, Chile: Universidad de Playa Ancha. 2019 Texto completo

Krolak, Lisa. Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2019. Texto completo

Claudia Molinari, Graciela Brena. “Mujeres y niños en la cárcel. Lectura y escritura dentro y fuera de la Unidad 33”. La Plata: Universidad de la Plata, 2018 Texto

