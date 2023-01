Publons: cómo acreditar y registrar tu actividad de revisión por pares

Rewarding your peer review and editorial contributions: Publons

By Chantal Hukkelhoven, 2019

Texto completo

Los investigadores dedican mucho tiempo y esfuerzo a revisar los manuscritos de otros investigadores, pero generalmente no son recompensados ​​por esta actividad ya que las revisiones suelen ser anónimas.

Publons es una plataforma que crea y muestra perfiles verificados de las contribuciones editoriales y de revisión por pares previas a la publicación de un investigador para revistas académicas. Estos perfiles pueden incluirse, entre otros, en el currículum vitae, las solicitudes de financiación y las evaluaciones de promoción y rendimiento.

Publons también crea una visión general de la calidad de tus revisiones en comparación con sus pares. También es posible importar y mostrar tus propias publicaciones en Publons.

Formas de agregar revisiones de pares a tu perfil en Publons:

Agregar revisiones realizadas para revistas asociadas a Web of Sciece Envíar certificados de revisión a reviews@publons.com Habilitar actualizaciones automáticas Agregar reseñas a través de los formularios en el sitio

En Publons puedes mantener el perfil privado o puedes mostrar varios niveles de detalles sobre cada revisión individual, como el año, el nombre del editor, el nombre de la revista o incluso el texto completo de la revisión, aunque las revistas pueden optar por anular este último. El contenido de la reseña se comparte mediante una licencia Creative Commons CC BY 4.0. También se muestra la duración media de la revisión en comparación con otras en su campo o institución, lo que sirve como indicador de la calidad de su trabajo.

También existen alternativas a Publons para registrar tus actividades editoriales y de revisión previas a la publicación. Hace unos seis meses, ORCID lanzó una función que agrega esta información tu perfil de ORCID. También existen otras plataformas menos conocidas, como Peerage of Science, como alternativa a Publons. Además, existen plataformas que registran tus reseñas después de la publicación, por ejemplo, F1000Research.