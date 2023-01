El mayor estudio sobre directores de revistas destaca la «autopublicación» y la brecha de género

Liu, F., Holme, P., Chiesa, M. et al. Gender inequality and self-publication are common among academic editors. Nat Hum Behav (2023). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01498-1

La brecha de género entre los directores de revistas es mayor de lo que muchos pensaban, y algunos editores publican un número sorprendente de sus propios artículos en las revistas que editan, según revela el primer estudio que analiza estas cuestiones a lo largo del tiempo en múltiples disciplinas.

Los editores científicos determinan el contenido de las revistas académicas y establecen normas en sus campos. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto la composición de género de los editores refleja la de los científicos, ni el ritmo al que los editores publican en sus propias revistas. En este trabajo se utilizaon herramientas algorítmicas para inferir el sexo de 81.000 editores de más de 1.000 revistas y 15 disciplinas a lo largo de cinco décadas. Sólo el 26% de los autores de nuestro conjunto de datos son mujeres, y encontramos aún menos mujeres entre los editores (14%) y los jefes de redacción (8%). En comparación, las mujeres representan el 26% de todos los autores científicos. La duración de la carrera explica la diferencia de género entre los editores, pero no entre los redactores jefe.

Los porcentajes de autopublicación -editores que publican sus propias investigaciones en las revistas que editan- también suscitaron algunas dudas entre los autores, afirma AlShebli. Según el estudio, una cuarta parte de los editores publican al menos el 10% de sus trabajos en las revistas que editan. Para algunos, los porcentajes eran aún mayores: el 12% de los editores publicaba al menos una quinta parte, y el 6% al menos un tercio, de sus artículos en sus propias revistas (véase «Autopublicación»). Un pequeño número llegó a publicar hasta dos tercios de la producción de su carrera en sus propias revistas. No hubo diferencias significativas en las tasas de autopublicación entre hombres y mujeres editores, pero el aumento de esta tasa que se produjo inmediatamente después de convertirse en editor fue mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres.