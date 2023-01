Las nuevas ‘Bibliotecas de la Libertad’ en instituciones de California pretenden empoderar a las personas encarceladas

Jeff Macomber “New ‘Freedom Libraries’ in California Institutions Seek to Empower Incarcerated People” JANUARY 18, 2023 https://www.cdcr.ca.gov/news/2023/01/18/new-freedom-libraries-in-california-institutions-seek-to-empower-incarcerated-people/

La organización nacional sin ánimo de lucro Freedom Reads se ha asociado con el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) para abrir bibliotecas de la libertad en la prisión estatal de Valley (VSP) y en el centro para mujeres de California Central (CCWF) en Chowchilla, California.

Los libros se colocarán en minibibliotecas portátiles en cada una de las 17 unidades de alojamiento de la prisión estatal de Valley y también se pondrán a disposición del personal. El CCWF abrirá cinco bibliotecas en unidades de alojamiento.

Cada estantería está hecha a mano de arce, nogal o cerezo y es curva para contrastar con las líneas rectas y los barrotes de las prisiones, así como para evocar la frase de Martin Luther King Jr. sobre el «arco del universo» que se dobla «hacia la justicia».

Fundadas por Reginald Dwayne Betts, becario MacArthur 2021 y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Yale, que fue condenado a nueve años de prisión a los 16 años, las Freedom Libraries pretenden crear en las cárceles un espacio que fomente la comunidad y en el que coger un libro pueda ser tan espontáneo como la curiosidad humana. Cada estantería está hecha a mano con madera de arce, nogal o cerezo y es curva para contrastar con las líneas rectas y los barrotes de las prisiones, así como para evocar la frase de Martin Luther King Jr. sobre el «arco del universo» que se inclina «hacia la justicia».

«Con demasiada frecuencia, lo único que es bello en una prisión son las personas», dijo Betts, fundadora y directora ejecutiva de Freedom Reads. «Con la apertura de estas bibliotecas en VSP y CCWF estamos trayendo belleza, trayendo libros y trayendo gente al interior para tener el tipo de conversaciones que creemos podrían ayudar a transformar las vidas de los encarcelados. Estamos agradecidos de compartir nuestro objetivo de crear oportunidades para el compromiso diario con la literatura dentro de sus instalaciones.»

Brandy Buenafe, Administradora de Servicios Bibliotecarios del sistema estatal de bibliotecas del CDCR, dijo que está ansiosa por ver los nuevos libros circulando en las instituciones. «La lectura es un paso hacia la rehabilitación y puede crear un profundo cambio personal en cualquiera que la adopte. Los libros y el conocimiento son irremplazables y pueden conducir a resultados exitosos», dijo Buenafe. «Queremos dar las gracias a Freedom Reads y a Dwayne Betts por traer estas bibliotecas a nuestras prisiones y ofrecer a nuestra población reclusa el regalo que supone la lectura».

Freedom Reads es uno de los numerosos programas de rehabilitación que se ofrecen en VSP y CCWF y forma parte del compromiso del CDCR de ofrecer oportunidades de crecimiento académico en todas sus instituciones. El año pasado, VSP y CCWF comenzaron a ofrecer un programa de licenciatura a través de la Universidad Estatal de Fresno.

«El objetivo de Valley State Prison es capacitar a la población reclusa a través de la alfabetización y la educación», dijo el alcaide interino Matt McVay. «La donación de Freedom Reads será una adición invaluable a los materiales y programas de rehabilitación y cambio de vida disponibles para aquellos en VSP».