Bibliotecas de la libertad: La historia no contada de las bibliotecas para afroamericanos en el Sur de Estados Unidos.

Selby, Mike. Freedom Libraries: The Untold Story of Libraries for African Americans in the South. Lanham, 2019.

Texto completo

Este libro profundiza en cómo estas bibliotecas fueron el corazón del Movimiento por los Derechos Civiles, y en el extraordinario valor de las personas que las utilizaron. Cambiaron para siempre las bibliotecas y la biblioteconomía, al tiempo que ayudaron al movimiento a cambiar la sociedad a la que pertenecían. El terror, los bombardeos y, finalmente, los asesinatos se cebaron con las Bibliotecas de la Libertad, en las que la gente daba su vida para que otros pudieran leer un libro de la biblioteca.

Bibliotecas de la libertad: La historia no contada de las bibliotecas para afroamericanos en el Sur. Cuando el Movimiento por los Derechos Civiles estalló en todo Estados Unidos, los medios de comunicación de la época pudieron mostrar al resto del mundo imágenes de una violencia racial espantosa. Y mientras algunas de las personas más valientes del siglo XX arriesgaban sus vidas por el derecho a pedir simplemente una hamburguesa con queso, viajar en autobús o utilizar una fuente de agua limpia, había otra lucha prácticamente inaudita: la del derecho a leer. Aunque ilegal, la segregación racial se aplicaba estrictamente en varios estados norteamericanos, y las bibliotecas públicas no eran inmunes. Numerosas bibliotecas fueron desegregadas sólo sobre el papel: no se entregarían carnés a los afroamericanos, no habría libros para que leyeran ni mobiliario para que utilizaran. Fueron precisamente estas condiciones las que ayudaron a crear las Freedom Libraries. Más de ochenta de estas bibliotecas paralelas aparecieron en el Sur Profundo, atendidas por trabajadores del registro de votantes de los derechos civiles. Aunque el carácter popular de las bibliotecas hizo que variaran en tamaño y calidad, todas ellas supusieron el primer encuentro que muchos afroamericanos tuvieron con una biblioteca. El terror, los bombardeos y, finalmente, los asesinatos se cebaron con las Bibliotecas de la Libertad, en las que la gente daba su vida para que otros pudieran leer un libro de la biblioteca.

Este libro profundiza en cómo estas bibliotecas fueron el corazón del Movimiento por los Derechos Civiles, y en el extraordinario valor de las personas que las utilizaron. Cambiaron para siempre las bibliotecas y la biblioteconomía, al tiempo que ayudaron al movimiento a cambiar la sociedad a la que pertenecían. Las fotografías de las bibliotecas dan vida a esta parte poco conocida de la historia de Estados Unidos.