La biblioteca Charlotte Mecklenburg de Carolina del Norte regala 20.000 ordenadores portátiles reacondicionados para reducir la brecha digital

Charlotte Observer. «The Charlotte Mecklenburg Library Is Giving Away Free Laptops. Here’s How to Get One», 18 de enero de 2023. https://www.charlotteobserver.com/news/local/know-your-704/article271318782.html.

La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg distribuirá gratuitamente 20.000 ordenadores portátiles reacondicionados entre los adultos del condado de Mecklenburg que reúnan los requisitos necesarios. La iniciativa forma parte del programa MeckTech del sistema de bibliotecas, que trabaja para reducir el número de hogares de Charlotte que carecen de ordenadores y de acceso a recursos en línea.

A través de Emergency Connectivity Fund (ECF), la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg entregará 20.000 ordenadores portátiles reacondicionados a los adultos del condado de Mecklenburg que cumplan los requisitos. Cada portátil es gratuito e incluye aplicaciones precargadas de productividad y educación, así como todo el hardware necesario para su instalación.

Estos ordenadores utilizan un sistema operativo Linux con software de código abierto compatible con muchos programas de Windows (por ejemplo, LibreOffice puede leer, crear y editar documentos de Microsoft Office). Sin embargo, algunos programas propios de un entorno Windows pueden no tener un equivalente en Linux. El servicio de Internet no está incluido, aunque todos los portátiles tendrán la capacidad de conectarse a WiFi. De acuerdo con los requisitos de la ECF, estos dispositivos disponen de software de filtrado de Internet para cumplir con la Ley de Protección de Menores en Internet (CIPA).