Uso de repositorios entre profesores universitarios de EE.UU. 2023

Survey of US Higher Education Faculty 2023: Use of Digital Repositories (ISBN No:979-8-88517-112-0 ). Primary Research Group, 2023

Este estudio analiza cómo 725 profesores de casi 500 colegios y universidades de EE. UU. están utilizando sus propios repositorios digitales y otros. El estudio proporciona datos detallados sobre la incidencia y el alcance del uso del repositorio digital de la propia institución académica y el uso de repositorios de otras instituciones. Los datos se desglosan por 12 variables personales e institucionales que incluyen tamaño, tipo o clase Carnegie, nivel de matrícula y estado público/privado de la institución afiliada del participante, así como características personales como campo académico, estado de tenencia, título académico, género, ingresos y otras variables.

El estudio ayuda a sus lectores a responder preguntas como: ¿Quién deposita sus artículos de revistas en repositorios y con qué frecuencia? ¿Quién está utilizando los repositorios de otras instituciones en sus investigaciones? ¿Qué becarios tienen tarifas de publicación pagadas en su nombre por bibliotecas, departamentos académicos y otros patrocinadores? ¿Qué tan satisfechos están los académicos con las políticas de acceso abierto y repositorio digital de su facultad o universidad? ¿Qué tan importante es el acceso abierto para ellos y cómo ha impactado en sus carreras?

Solo algunos de los muchos hallazgos de este informe de 76 páginas son: