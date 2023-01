Microsoft desafiará a Google al integrar ChatGPT con Bing Search

Microsoft to challenge Google by integrating ChatGPT with Bing search.

By Tom Warren / @tomwarren, Jan 4, 2023, 11:31 AM GMT+1

Según se informa, Microsoft planea lanzar una versión de Bing que usa ChatGPT para responder consultas de búsqueda. The Information informa que Microsoft espera lanzar la nueva función antes de finales de marzo en un intento por hacer que Bing sea más competitivo con Google.

Al usar la tecnología ChatGPT, creada por la empresa de inteligencia artificial OpenAI, Bing podría proporcionar respuestas más humanas a las preguntas en lugar de solo enlaces a información.

Microsoft tiene una estrecha relación con OpenAI, una de las empresas de IA líderes en el mundo. El gigante tecnológico con sede en Redmond está agregando un modelo de texto a imagen de IA a Bing impulsado por DALL-E 2 de OpenAI; invirtió mil millones de dólares en OpenAI en 2019; y tiene una licencia exclusiva para usar su generador de texto AI GPT-3 . Aún no está claro cómo este último acuerdo puede ayudar a la rumoreada integración de Bing de ChatGPT.

La compañía con sede en Redmond, Washington, puede implementar la función adicional en los próximos meses, pero aún está sopesando la precisión del chatbot y la rapidez con la que se puede incluir en el motor de búsqueda. El lanzamiento inicial puede ser una prueba limitada para un grupo reducido de usuarios, agregó la persona.