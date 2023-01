Expertos en redes sociales: cómo profesores y bibliotecarios aprovechan las plataformas en línea

Murphy |, P. J. (s. f.). Social Media Mavens: How Teachers and Librarians Are Harnessing Online Platforms. PublishersWeekly.Com. Recuperado 5 de enero de 2023

Dicen que Internet puede ser un tesoro escondido o un montón de basura. Lo mismo podría decirse de las redes sociales, con su capacidad para conectarnos o dividirnos. Muchos de los profesores y bibliotecarios de hoy en día están encontrando joyas en forma de recursos útiles, conexiones vitales y espíritus afines en Facebook, Twitter (bueno, por ahora), Instagram y más. Hemos hablado con cuatro de estos profesores y bibliotecarios sobre la forma en que utilizan sus redes sociales para el bien común.

Mychal Threets publicó recientemente una foto de él mismo a los cinco años sacándose su primer carné de la biblioteca. Junto a esta foto, compartió otra en la que aparece hoy trabajando en la misma biblioteca de Fairfield, California. Fue amor a primera vista para Threets cuando pudo usar su carné para elegir libros y llevárselos a casa. Y ese amor por las bibliotecas continúa hoy.

Ahora, como bibliotecario de la comunidad digital de la Biblioteca del Condado de Solano, Threets crea, edita y actualiza los sitios web y las redes sociales de la biblioteca. Su objetivo es ayudar a fomentar el amor por las bibliotecas, los bibliotecarios, los libros, la lectura y mucho más. Threets también utiliza las plataformas de medios sociales para las oportunidades de divulgación comunitaria con las escuelas de la zona, las organizaciones benéficas y de voluntarios, y otras instituciones «para que podamos apoyarnos mutuamente», dijo.

Las herramientas preferidas de Threets son Twitter, Instagram y Facebook, así como TikTok. Las utiliza de diferentes maneras para dar a conocer la exhaustiva lista de servicios de su biblioteca, su gama de programas -desde cuentacuentos para bebés hasta ayuda para la búsqueda de empleo para adultos- y sus nuevos y brillantes títulos, libros electrónicos y audiolibros populares. También informa regularmente a los usuarios de las colecciones especiales -y menos conocidas- de la biblioteca. «Creamos mensajes para promocionar no sólo cómo los usuarios pueden utilizar la biblioteca para sacar nuestros libros, nuestra programación, sino también los últimos juegos de mesa y videojuegos, ¡y también instrumentos musicales!».

Un vídeo reciente de TikTok mostraba a otro bibliotecario vestido como el músico Weird Al Yankovich, tocando el acordeón de la biblioteca, que está disponible para préstamo. «Usamos TikTok para crear vídeos graciosos que conecten a nuestro personal con nuestros usuarios adolescentes», explica.

Threets también publica en Instagram y utiliza su función de mensajería para responder preguntas y comunicarse con los usuarios en línea. Para él, se trata de fomentar las comunicaciones y conversaciones en línea que, con un poco de suerte, conducirán a interacciones en tiempo real y en persona.

«Utilizamos las redes sociales para conocer a la gente allí donde está, y luego llevarla a la biblioteca para que pueda unirse a la diversión». Según Threets, «las redes sociales recuerdan a la gente que la biblioteca existe, que está en constante cambio, que hay algo para todos y que te hará la vida mejor».