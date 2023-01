Se están introduciendo nuevas tarjetas de biblioteca inteligentes en Espoo, Helsinki y Kauniainen

New smart library cards are being introduced to Espoo, Helsinki and Kauniainen 2022

Las bibliotecas municipales de Espoo, Helsinki y Kauniainen comenzarán a distribuir nuevas tarjetas de biblioteca con tecnología actualizada de tarjetas inteligentes a los usuarios a partir de septiembre de 2022. El cambio a las nuevas tarjetas se producirá gradualmente en diferentes bibliotecas. Las tarjetas de biblioteca de Helmet estándar emitidas anteriormente aún se pueden usar en las bibliotecas de Helmet.

En las nuevas tarjetas de la biblioteca, además del código de barras, se incorporan dos chips de circuito integrado (IC) separados, lo que permite leer el número de la tarjeta de la biblioteca en varios dispositivos. Los nuevos chips RFID y NFC brindarán oportunidades para mejorar los servicios existentes para los usuarios en el futuro, como la impresión y el control de acceso eléctrico.