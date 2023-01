Los bibliotecarios se encuentran con lectores más jóvenes donde están: TikTok

Librarians Are Meeting Younger Readers Where They Are: TikTok. New Yotk Times, en. 2022

Noticia

La pandemia acabó con décadas de progreso en las habilidades de lectura de los niños. Entonces, ¿qué espera un bibliotecario para involucrar a los niños y adolescentes con los libros y la lectura?

“Encuéntralos donde están”, dijo Sara Day, bibliotecaria de servicios para adolescentes en la Biblioteca Pública de Woodland en Woodland, California. Y eso, dijo, es en TikTok.

Varios bibliotecarios también dijeron que la plataforma puede ser útil para disipar los estereotipos y brindar a las personas una visión realista de cómo son las bibliotecas y los bibliotecarios en 2022.

“Tenemos la idea errónea de que las bibliotecas son anticuadas y no están al tanto de las tendencias tecnológicas”, dijo Emily Drabinski, presidenta electa de la American Library Association. Pero históricamente, dijo, los bibliotecarios a menudo están a la vanguardia de la interacción con las nuevas tecnologías.

“Es nuestro trabajo seleccionar, adquirir, describir, hacer accesible y hacer circular el conocimiento preservado”, agregó Drabinski. “Ese es todo el proyecto. Entonces, a medida que la tecnología cambia la forma en que circulan las cosas, nosotros cambiamos con ella”.