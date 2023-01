Canadá amplía 20 años más la protección de los derechos de autor para cumplir una nueva obligación comercial

Canada extends copyright protection another 20 years to meet new trade obligation. (2023, enero 2). CTVNews.

Ver completo

En Canadá no habrá nuevos libros, canciones u obras de teatro de dominio público hasta 2043, después de que el gobierno introdujera un cambio en las leyes de derechos de autor justo antes de finales de 2022.

Con este cambio, Canadá cumple el compromiso adquirido en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte de equiparar la protección de los derechos de autor a la que existe en Estados Unidos desde 1998. El acuerdo daba a Canadá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para ajustarse a la normativa, y el país se ha adelantado un día.

Las asociaciones de escritores se han mostrado en general favorables a los cambios, alegando que cuantas más garantías tengan los creadores de cobrar por su trabajo, más incentivos habrá para crear.

Académicos, bibliotecarios, archiveros y museos, sin embargo, argumentan que limita su capacidad de acceder y utilizar cientos de obras, la mayoría de las cuales ya no tienen valor comercial.

«La realidad es que la inmensa mayoría de las obras que pasan al dominio público tienen muy poco valor comercial, por lo general ninguno», afirma Michael Geist, Catedrático de Investigación en Derecho de Internet y Comercio Electrónico de la Universidad de Ottawa.