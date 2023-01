Acaba de aparecer una revista científica dedicada a The Beatles: The Journal of Beatles Studies

Chadwick, J. (2023, enero 1). The Beatles now have their very own academic journal. Mail Online.

Texto completo

The Journal of Beatles Studies es la primera revista académica dedicada a la banda. Contiene ensayos, notas y reseñas sobre los Fab Four «rigurosamente investigados». La revista es la continuación de las titulaciones sobre los Beatles que ofrecen dos universidades de Liverpool.

Más de 60 años después de su primer single, los Beatles tienen su propia revista académica. The Journal of Beatles Studies, publicada por Liverpool University Press, es la primera revista que considera a los Beatles objeto de investigación académica.

Entre los artículos del primer número figuran «Beatlemania: On informational cascades and spectacular success» y «80 at 80: Commemorating Paul McCartney’s eightieth birthday».

La revista bianual, revisada por pares, publicará ensayos y notas originales, rigurosamente investigados, así como reseñas de libros y medios de comunicación.

Los editores señalan que ya se han publicado numerosos artículos científicos sobre los Beatles, que los relacionan con temas muy diversos. Desde las matemáticas hasta el escáner de tomografía computarizada, pasando por una máquina de composición musical impulsada por inteligencia artificial.

La nueva revista es de libre acceso, lo que significa que puede consultarse gratuitamente en línea sin tener que pagar por ella ni suscribirse. También existe una edición limitada conmemorativa en rústica, con un precio de 16 libras, disponible en el sitio web de Liverpool University Press.