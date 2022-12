Búsqueda invisible y motores de búsqueda en línea: la ubicuidad de la búsqueda en la vida

Haider, Jutta, y Olof Sundin. Invisible Search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life. Taylor & Francis, 2019.

Texto completo

Invisible Search and Online Search Engines (Búsqueda invisible y motores de búsqueda en línea) considera el uso de los motores de búsqueda en la vida cotidiana contemporánea y los desafíos que esto plantea para la alfabetización mediática e informacional. La búsqueda de información mediada se realiza mayoritariamente en línea y se arbitra mediante las diversas herramientas y dispositivos que las personas llevan consigo a diario. Por ello, los motores de búsqueda tienen un impacto significativo en la estructura de nuestras vidas y en la memoria personal y pública. Haider y Sundin examinan lo que esto significa para la sociedad, al tiempo que unen la investigación sobre la recuperación de información con la investigación sobre cómo la gente realmente busca y encuentra información.

Los motores de búsqueda son ahora una de las infraestructuras clave de la sociedad para conocer e informarse. Aunque su uso está disperso en una miríada de prácticas sociales, en las que han adquirido una posición casi naturalizada, están comercial y técnicamente centralizados. Argumentando que la búsqueda, la búsqueda y los motores de búsqueda se han generalizado tanto que hemos dejado de notarlos, Haider y Sundin consideran lo que significa depender tanto de esta infraestructura de información omnipresente y cada vez más invisible.

Invisible Search and Online Search Engines es el primer libro que aborda la búsqueda y los motores de búsqueda desde una perspectiva que combina los conocimientos técnicos de la investigación en ciencias de la información con un enfoque de ciencias sociales y humanidades. Como tal, el libro debería ser una lectura esencial para académicos, investigadores y estudiantes que trabajan y estudian la ciencia de la información, la biblioteconomía y la ciencia de la información (LIS), los estudios de los medios de comunicación, el periodismo, las culturas digitales y las ciencias de la educación.