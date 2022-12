Aportaciones basadas en la evidencia para la enseñanza de la comprensión lectora en un contexto multilingüe

Bruggink, Marian, Nicole Swart, Annelies van der Lee, y Eliane Segers. Putting PIRLS to Use in Classrooms Across the Globe: Evidence-Based Contributions for Teaching Reading Comprehension in a Multilingual Context. Springer Nature, 2022.

Texto completo

Este libro de acceso abierto ofrece a los profesores enfoques para reforzar la enseñanza de la comprensión lectora basados en la investigación científica y en principios didácticos basados en la evidencia. En este volumen se utiliza el marco del Estudio Internacional sobre el Progreso de la Lectura (PIRLS) para informar a los profesores sobre las destrezas y conocimientos que necesitan los alumnos para comprender determinados textos. El libro ofrece orientaciones prácticas sobre cómo un profesor puede ayudar a los alumnos a aprender estas destrezas, concretamente, cuando enseña a leer a alumnos multilingües. Se comparten las buenas prácticas de las escuelas de cinco países participantes en PIRLS -Chile, España, Inglaterra, Georgia y Taipei Chino-. Se ofrece una descripción de la enseñanza de la comprensión lectora en las escuelas, con consejos prácticos y ejemplos de lecciones. Estas ideas sobre la enseñanza diaria de la lectura en las aulas multilingües de todo el mundo pueden servir de inspiración a los profesores de todo el mundo.