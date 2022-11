Una encuesta revela que los jóvenes siguen las noticias, pero con poco entusiasmo

AP NEWS. «Survey Finds Young People Follow News, but without Much Joy», 31 de agosto de 2022.

Informe

A grandes rasgos, esa es la conclusión de un estudio publicado el miércoles que muestra que el 79% de los jóvenes estadounidenses dicen que reciben noticias a diario. La encuesta realizada a jóvenes de entre 16 y 40 años -los más mayores se conocen como millennials y los más jóvenes de la Generación Z- fue llevada a cabo por Media Insight Project, una colaboración entre The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el American Press Institute.

El informe echa por tierra la idea de que los jóvenes no están interesados en las noticias, una percepción impulsada en gran medida por las estadísticas que muestran las audiencias de mayor edad para las noticias de televisión y los periódicos.

«Están más comprometidos de lo que la gente cree», afirma Michael Bolden, director general y ejecutivo del American Press Institute.

Se calcula que el 71% de este grupo de edad recibe noticias a diario a través de las redes sociales. La dieta de las redes sociales es cada vez más variada; Facebook ya no domina como antes. Alrededor de un tercio o más recibe noticias cada día de YouTube e Instagram, y una cuarta parte o más de TikTok, Snapchat y Twitter. Ahora, el 40% dice que obtiene noticias de Facebook a diario, en comparación con el 57% de los millennials que dijeron eso en una encuesta del Media Insight Project de 2015.

Sin embargo, el 45% de los encuestados afirma que recibe noticias cada día de fuentes tradicionales, como emisoras de televisión o radio, periódicos y sitios web de noticias.

La encuesta reveló que alrededor de una cuarta parte de los jóvenes dicen que pagan regularmente por al menos un producto informativo, como revistas o periódicos impresos o digitales, y un porcentaje similar ha hecho donaciones a al menos una organización informativa sin ánimo de lucro.

Sólo el 32% dice que le gusta seguir las noticias. Esto supone un marcado descenso con respecto a hace siete años, cuando el 53% de los millennials decía eso. Menos jóvenes dicen ahora que disfrutan hablando con la familia y los amigos sobre las noticias.

Otros resultados, como las personas que dicen sentirse peor cuanto más tiempo pasan en Internet o que establecen límites de tiempo para su consumo, apuntan a un cansancio con las noticias, dijo Tom Rosenstiel, profesor de periodismo de la Universidad de Maryland.

Alrededor de 9 de cada 10 jóvenes dicen que la desinformación sobre temas y eventos es un problema, incluyendo alrededor de 6 de cada 10 que dicen que es un problema importante. La mayoría dice que ellos mismos han estado expuestos a la desinformación.