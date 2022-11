Evaluación de los servicios de información de la biblioteca y demostración del valor mediante el método de diseño a medida

Walker, Philip. Library Impact Practice Brief: Assessing Library Information Services and Demonstrating Value through the Tailored Design Method. Washington, DC: Association of Research Libraries, November 2022

Texto completo

Demostrar el valor de una biblioteca biomédica puede ser una tarea desalentadora y algo ineficaz. La base bibliográfica actual contiene muchos artículos que intentan alcanzar este objetivo analizando las colecciones mediante el uso de recursos y el análisis de citas. Sin embargo, con los presupuestos que compiten en los campus universitarios, se ha vuelto esencial investigar y desarrollar métodos en los que las bibliotecas puedan correlacionar las colecciones y los servicios en relación con su papel como socio en las misiones académicas, educativas y de servicio de nuestras instituciones.

Este resumen de prácticas analiza varios métodos y estrategias en los que la Biblioteca Biomédica Familiar Annette e Irwin Eskind y el Centro de Aprendizaje trataron de identificar, recopilar, analizar y difundir datos relevantes para demostrar su impacto o valor añadido a la empresa de investigación en la Universidad de Vanderbilt y el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Este trabajo se realizó como parte de la participación de la biblioteca en la iniciativa ARL Research Library Impact Framework.