Lo que buscas está en la biblioteca de Michiko Ayoama

Aoyama, M. What you are looking for is in the library. Penguin 2023

Comprar

Una novela poética y coral que celebra el poder de los libros y la importancia que un oyente atento puede tener en el destino de cada uno de nosotros. Hombres o mujeres, jóvenes o mayores, empleados o jubilados… están en la encrucijada de sus vidas. Y a cada uno, el misterioso bibliotecario le ofrece un libro totalmente inesperado, lejos del que creían haber venido a buscar. Una novela japonesa contemporánea sobre la toma de decisiones y la magia de disponer del libro adecuado en el momento oportuno.

Poca gente lo sabe, pero en el corazón de Tokio hay una pequeña biblioteca comunitaria, y allí trabaja la imponente señora Sayuri Komachi, de piel blanca como la nieve y con un moño fijado con un broche de flores. Dicen que teclea en su ordenador a una velocidad asombrosa. En sus ratos libres, con aguja y lana, construye con cariño pequeñas figuras de fieltro que regala a los lectores: puede ser un avioncito o un cangrejo, una cuchara o una flor. También se dice que hace la misma pregunta a todo el que entra en la biblioteca: «¿Qué buscas?».

Su voz tiene un extraño magnetismo, que lleva a los usuarios a confesarle sus sueños más secretos. Se van con una lista de libros, donde siempre hay un título inesperado. Después, cuando lo leen, descubren puertas y ventanas donde antes sólo veían muros, encuentran desvíos donde antes sólo veían obstáculos.

Lo que buscas está en la biblioteca, la novela de la premiada periodista Michiko Ayoama, nos presenta las historias de varios personajes cuyos destinos están conectados por hilos casi invisibles. En ellos repasamos nuestra propia historia, nuestros deseos insatisfechos. Y, como ellos, nos damos cuenta de que los libros son mágicos, tienen el poder de abrir nuevos caminos. En capítulos entrelazados, cinco visitantes muy diferentes de la biblioteca relatan los sorprendentes giros de su destino tras conocer a Sayuri. Tomoka, que, engullida por la vida de la ciudad, ha perdido su serenidad; con Ryō, que tiene un sueño, pero espera eternamente el momento adecuado para realizarlo. Luego están Natsumi, que ha visto cómo su carrera se ha estancado tras su embarazo y ya no tiene fuerzas para luchar por recuperar lo que ha perdido; e Hiroya, demasiado centrado en sí mismo para aprovechar nuevas oportunidades.

Todos se encuentran en una encrucijada en sus vidas o carreras; la conversación con el bibliotecario es una experiencia que cambia la vida de cada uno. Porque al fin y al cabo, como dice Borges, «el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los humanos».

Aún no está traducida al castellano. El titulo en francés es «La Bibliothèque des rêves secrets», «Finché non aprirai quel libro» en italiano, en holandes QDe bibliotheek van geheime dromen», «O Que Procuras Está na Biblioteca» en portugués