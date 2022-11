Entrevista cultural bibliotecaria a Silvina Noguera García

Silvina Noguera García es conductora y Productora del programa de televisión Espacio ABiM, Presidente de ABiM en Asociación de Bibliotecarios de Misiones (Argentina) y anteriormente fue colaboradora en Marandu Comunicaciones SE. Biblioteca de la Legislatura de MIsiones y Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. Y una persona muy entusiasta y divertida.

1.- ¿Sí sólo te pudieras llevar un libro a una isla desierta?

El poder está dentro de ti de Lois Hay

2.- ¿Qué libros leíste en el confinamiento?

El nervio óptico de María Gainza – La escuela en Internet de Marcela Czarny – Las palabras Andantes de Eduardo Galeano – Mi planta de Naranja Lima de José Mauro de Vanconcelos

3.- ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y siempre se ha resistido?

Mujeres que recorren con lobos de Clarissa Pinkola Estes

4.- ¿Qué cantas bajo la ducha?

jaja Me creo que soy Madonna. Bueno hablando en serio canto una canción que cantaba mi madre con su guitarra «Zambita pa’ Don Rosenndo» de Jorge Cafrune

5.- ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?

Ufff, mi primer disco lo compré cuando tenía 10 años y fue el de ABBA. Lo compré en una disquería muy conocida y la única acá en Posadas , aún existe el lugar: se llama el Rincón Musical

6.- ¿Qué disco regalarías o recomendarías siempre?

Los discos de «Los Imaguaré»

7.- ¿Hay alguna música que te resulte insoportable?

No ninguna, cada una tiene su encanto

8.- ¿Tu película de cabecera es?

La sociedad de los poetas muertos

9.- ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

Me gustaría encarnar en Ana Frank, su historia de vida me ha llegado al alma. Inclusive he soñado con ella.

10.- Tu poeta de cabecera

Alfonsina Storni

11.- ¿Tienes un verso favorito?

Voy a dormir de Alfonsina Storni

12.- La obra de arte que más te fascina

Las Ruinas de San Ignacio miní en Misiones. Declaradas por la UNESCO en 1984 Patrimonio Cultural de la humanidad