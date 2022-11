La confianza en la investigación: los investigadores en el punto de mira

Confidence in research: researchers in the spotlight. Elsevier, 2022

Texto completo

La pandemia demostró lo importante que es la investigación de calidad para afrontar los retos mundiales y encontrar soluciones que beneficien a la gente de todo el mundo. Aceleró la práctica de la ciencia y los avances, con datos compartidos de forma abierta y rápida, ya que los investigadores colaboraron a través de las fronteras, los sectores y las disciplinas. Ya sea un científico, un profesional sanitario, un responsable político, un regulador o un editor, todos estábamos unidos en torno a un objetivo: salvar vidas. La ciencia se convirtió en el tema que a todo el mundo le interesaba y sobre el que quería leer y comentar.

Por un lado, estos cambios suponen una oportunidad para la comunidad investigadora. Los investigadores pueden participar más fácilmente y compartir sus conocimientos con un grupo más amplio de personas, lo que ayuda a aumentar la comprensión, crear oportunidades de colaboración y estimular el progreso.

Por otro lado, estas tendencias aceleradas suponen un reto. La investigación se crea en mayor cantidad y más rápido que nunca, lo que dificulta la identificación de la información tanto para los investigadores como para el público.

El estudio de Confidence in research: researchers in the spotlight, apoyado por Elsevier, encuestó a más de 3.000 investigadores de todo el mundo, de diferentes etapas profesionales y disciplinas académicas, para conocer sus experiencias, su propia confianza en el proceso de investigación, y qué habilidades, apoyo o estructuras de incentivos necesitan en este entorno cada vez más complejo y de cara al público.

He aquí algunas de las conclusiones de la investigación:

Casi dos tercios de los investigadores científicos encuestados (63%) creen que la pandemia ha aumentado la atención del público sobre la investigación. Pero sólo el 38% cree que una mejor comprensión pública de la investigación será un legado de la pandemia.

La mitad de los investigadores encuestados (51%) dicen que sienten la responsabilidad de participar en el debate en línea, y más de dos tercios (68%) creen que la pandemia ha aumentado la importancia de separar la investigación de calidad de la desinformación. Casi una cuarta parte de los encuestados (23%) considera ahora que contrarrestar públicamente la desinformación es una de sus principales funciones en la sociedad.

Ser publicado en una revista revisada por pares es el marcador más importante de fiabilidad, según el 74% de los investigadores encuestados. El estudio también revela que más de la mitad de los investigadores (52%) considera que la pandemia ha aumentado la importancia de publicar la investigación con antelación, antes de la revisión por pares.

Más de la mitad de los encuestados expresan su preocupación por los retos de la simplificación excesiva (52%) y la politización de la investigación (56%) como resultado de la mayor atención pública sobre la investigación y el proceso de investigación.

Casi un tercio (32%) de los encuestados ha sufrido, o conoce a un colega cercano que ha sufrido, abusos tras publicar una investigación en línea.

Entonces, ¿qué creen los expertos consultados que se necesita para hacer frente a estos retos y presiones? El informe The Economist Impact resume las recomendaciones prácticas para apoyar a la comunidad investigadora y aumentar la confianza en la investigación: