Sesgos de género y país en las citas de Wikipedia a publicaciones académicas

Zheng, Xiang, Jiajing Chen, Erjia Yan, y Chaoqun Ni. «Gender and Country Biases in Wikipedia Citations to Scholarly Publications». Journal of the Association for Information Science and Technology n/a, n.o n/a. Accedido 9 de noviembre de 2022. https://doi.org/10.1002/asi.24723.

Garantizar que Wikipedia cite las publicaciones académicas basándose en la calidad y la relevancia sin prejuicios es fundamental para una difusión creíble y justa del conocimiento. Se investigaron los sesgos basados en el género y el país en las prácticas de citación de Wikipedia utilizando datos vinculados de la Web of Science y un conjunto de datos de citación de Wikipedia.

Utilizando un emparejamiento exacto, se mostró que las publicaciones de las mujeres se citan menos en Wikipedia de lo esperado, y que las publicaciones de las mujeres tienen menos probabilidades de ser citadas que las de los hombres. Las publicaciones académicas de autores afiliados a países no pertenecientes a la Anglósfera también están en desventaja a la hora de ser citadas por Wikipedia, en comparación con las de autores afiliados a países de la Anglósfera. El nivel de las desigualdades de género o de país varía según el campo de investigación, y el sesgo interseccional de género-país es prominente en los campos STEM de uso intensivo de las matemáticas. Para garantizar la credibilidad y la igualdad en la presentación del conocimiento, Wikipedia debería considerar estrategias y directrices para citar las publicaciones académicas independientemente del género y el país de los autores.