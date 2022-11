El posthumanismo y la novela gráfica en América Latina

King, Edward, y Joanna Page. Posthumanism and the Graphic Novel in Latin America. UCL Press, 2017.

América Latina está experimentando un boom de novelas gráficas muy innovadoras en su juego conceptual y en su reelaboración del medio. El arte inventivo y los guiones sofisticados se han combinado para satisfacer la demanda de un público creciente, tanto en el país como en el extranjero. Posthumanism and the Graphic Novel in Latin America, que es el primer libro que estudia el tema, sostiene que la novela gráfica está surgiendo en América Latina como una fuerza singularmente poderosa para explorar la naturaleza de la subjetividad del siglo XXI. Los autores hacen especial hincapié en el modo en que los seres humanos están ligados a su entorno no humano, y estas ideas se extraen de forma productiva en relación con el pensamiento y la experiencia posthumanos. El libro reúne una serie de novelas gráficas recientes de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, muchas de las cuales experimentan con cuestiones de transmedialidad, representación del espacio urbano, modos de percepción y cognición, y una nueva forma de ética para un mundo posthumano.