«Una biblioteca es un arco iris en las nubes». Maya Angelou habla de cómo una biblioteca salvó su vida cuando era niña

Maya Angelou for Schomburg NYPL

Video del discurso de Maya Angelou

Popova, Maria. «Maya Angelou on How a Library Saved Her Life». The Marginalian (blog), 18 de noviembre de 2016. https://www.themarginalian.org/2016/11/18/maya-angelou-library/.

Maya Angelou (1928-2014) fue una de las voces más conocidas y célebres de la literatura estadounidense. Fue poeta, memorista, novelista, educadora, dramaturga, productora, actriz, bailarina, historiadora, cineasta y activista de los derechos civiles.

«Nunca se sabe qué niña con problemas necesita un libro», escribió Nikki Giovanni en uno de sus poemas para celebrar las bibliotecas y los bibliotecarios. «El conocimiento nos hace libres, el arte nos hace libres. Una gran biblioteca es la libertad», afirmó Ursula K. Le Guin en su hermoso ensayo sobre el carácter sagrado de las bibliotecas públicas. «Cuando una biblioteca está abierta, no importa su tamaño o forma», escribió Bill Moyers en su introducción a esta carta de amor fotográfica a las bibliotecas públicas, «la democracia también está abierta».

Pero nadie ha articulado, ni vivido, esta función liberadora y salvadora de las bibliotecas más plenamente que Maya Angelou (4 de abril de 1928-28 de mayo de 2014).

En otoño de 2010, poco antes de que la Dra. Angelou recibiera la Medalla Presidencial de la Libertad, el Centro Schomburg de Harlem para la Investigación de la Cultura Negra -una división de investigación de la Biblioteca Pública de Nueva York- adquirió sus documentos. La Dra. Angelou visitó la NYPL en un acto público para celebrar la ocasión, durante el cual rompió a cantar para ilustrar el papel salvador que las bibliotecas han desempeñado siempre en la vida de la gente durante los tiempos más oscuros. Continuó compartiendo la historia de cómo una biblioteca había salvado su propia vida cuando era niña.

Este es parte de su discurso:

«Cuando parecía que el sol no iba a brillar más

Dios puso un arco iris en las nubes»

Mira eso – ¡mira eso! Eso es una biblioteca – una biblioteca es un arco iris en las nubes.

Sabemos que algunos, desde el siglo XIX, el letrista y poeta afroamericano se inspiró en una declaración en el Génesis. En el Génesis se nos dice que la lluvia persistía de forma tan implacable que la gente pensaba que nunca cesaría. Y en un intento de tranquilizar a la gente, Dios puso un arco iris en el cielo.

Eso está en el Génesis. Pero en el siglo XIX, algún letrista afroamericano, un poeta -probablemente una mujer, no lo sé- dijo: «No. Dios no puso simplemente el arco iris en el cielo». Sabemos que el arco iris, los soles, las lunas, las estrellas -todo tipo de iluminaciones- están siempre en el firmamento, pero las nubes pueden bajar y enlodar tanto que el espectador no puede ver la luz. Así que Dios puso el arco iris en las propias nubes -en los peores tiempos, en los más mezquinos, en los más lúgubres- para que en todo momento el espectador pueda ver una posibilidad de esperanza.

Eso es una biblioteca.

[…]

Para mí fue increíble que alguien me llevara a una biblioteca cuando tenía ocho años. Había sufrido abusos y volví a un pequeño pueblo de Arkansas. Y una señora negra […] sabía que yo no hablaba -me negaba a hablar- durante seis años fui muda voluntaria. Ella me llevó a la biblioteca de la escuela negra. La biblioteca probablemente tenía 300 libros – tal vez. Los libros fueron donados a la escuela negra desde la escuela blanca y, a menudo, los libros venían ya sin lomos. Así que tomamos telas, las cortamos según el tamaño del libro, conseguimos un poco de algodón y luego una tela bonita, y cubrimos esas tejas y luego las encajamos por la parte de atrás, para que los libros fueran hermosos. Y esos fueron los libros que me llevó a ver. Me dijo: «Quiero que leas todos los libros de esta biblioteca.

Me parecieron miles de libros. Ahora tengo, en mi casa de Carolina del Norte, una biblioteca de unos 4.000 libros. Pero en aquel momento pensé: «¿Podré llegar a ello? ¿Viviré lo suficiente?». No digo que entendiera esos libros, pero los leí todos, y cada vez que iba a la biblioteca, me sentía segura. En la biblioteca no te puede pasar nada malo.»

En una entrevista con Angela Montefinise, de la Biblioteca Pública de Nueva York, la Dra. Angelou añadió

«Toda la información pertenece a todo el mundo en todo momento. Debería estar disponible. Debería ser accesible al niño, a la mujer, al hombre, al anciano, al semianalfabeto, a los rectores de las universidades, a todo el mundo. Debe estar abierta.

[…]

La información te ayuda a ver que no estás solo. Que hay alguien en Mississippi y alguien en Tokio, que todos han llorado, que todos han anhelado y perdido, que todos han sido felices. Así que la biblioteca te ayuda a ver, no sólo que no estás solo, sino que no eres realmente diferente de los demás. Puede que haya detalles que sean diferentes, pero un ser humano es un ser humano.»