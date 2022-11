Typical Girls: La retórica de la feminidad en los cómics

Kirtley, Susan E. Typical Girls: The Rhetoric of Womanhood in Comic Strips. The Ohio State University Press, 2021

Contenidos: Introducción: El Movimiento de Liberación de la Mujer en el cómic — Cocodrilitas y Cathy: lo peor de ambos mundos — La visualización de la maternidad en el marco del cómic: Para bien o para mal — Chica punk rock: la constitución de la comunidad en Girls and boys de Barry — Sylvia de Nicole Hollander: la sátira menipea en la corriente principal — «La regla lésbica» en Dykes to watch out for de Alison Bechdel — El establecimiento de la comunidad a través de la dis/asociación en Where I’m coming de Barbara Brandon-Croft — Algo de la nada: el argumento inductivo de Stone soup.