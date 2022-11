La narratología del cómic

Mikkonen, Kai. The Narratology of Comic Art. Taylor & Francis, 2017

Al situar el cómic en un animado diálogo con la teoría narrativa contemporánea, The Narratology of Comic Art construye una teoría sistemática del cómic narrativo, que va más allá del típico enfoque en la tradición anglófona. Esto implica no sólo la exploración de aquellas propiedades del cómic que pueden ser investigadas de manera significativa con la teoría narrativa existente, sino un estudio interpretativo del potencial de los conceptos narratológicos y de los procedimientos analíticos que hasta ahora han sido pasados por alto. Esta monografía de investigación no es, pues, una aplicación de la narratología en el medio y el arte del cómic, sino una revisión de los conceptos y enfoques narratológicos a través del estudio del cómic narrativo. Así, mientras la narratología se pone al servicio del cómic, el cómic se pone al servicio de la narratología.