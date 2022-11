Espacios esenciales en la biblioteca del presente

Sullivan, Margaret. «Designing for Community: 10 Essential Library Spaces». Http://Demcointeriors.Com (blog), 20 de julio de 2017.

«Toda la biblioteca debe ser un lugar en el que se aprenda, se cree y se comparta -y se celebren los logros de todos en la comunidad- en cada rincón».

Piensa en los lugares a los que te gusta ir y que te hacen sentir bien. Puede que sea el bar local porque todo el mundo te conoce, o quizás sea la cafetería local porque te reciben con una sonrisa, una taza de café y una canción que te gusta sonando de fondo. O tal vez echas de menos la librería independiente local porque saben exactamente lo que quieres leer incluso antes de que entres por la puerta.

Piensa en el «tercer lugar» perfecto y en lo que te gusta hacer cuando vas allí. Los habitantes de la ciudad, como nosotros, pueden incluso tener varios de estos lugares. Yo tengo una cafetería donde me gusta leer el periódico los domingos por la mañana y otra cafetería donde me gusta trabajar entre semana. Como madre soltera con la custodia a tiempo parcial de mis hijos, paso mucho tiempo en el pub de mi barrio porque me gusta la compañía. A veces voy allí para ponerme al día con el correo electrónico, y otras veces para cenar o tomar una copa de vino. Y en ocasiones llevo a mis hijos a almorzar allí. Con cada uno de esos tres usos, me siento en zonas totalmente diferentes que tienen cada una su propio tipo de mobiliario, iluminación y aspecto.

Las bibliotecas deberían ser tan flexibles como estos terceros lugares del barrio. Deben crear una variedad de espacios y lugares que apoyen nuestros complejos estados de ánimo a lo largo del día, que nos hagan sentir bien al estar allí y, lo que es más importante, que reúnan a la comunidad para compartir experiencias.

La biblioteca del siglo XXI es un condensador social de la sociedad contemporánea y debe diseñarse intencionadamente para fomentar el apoyo y la proyección de las personas de la comunidad.

Biblioteca «Placemaking«

El Placemaking es un enfoque multifacético de la planificación, el diseño y la gestión de los espacios públicos. El Placemaking capitaliza los activos, la inspiración y el potencial de una comunidad local, con la intención de crear espacios públicos que promuevan la salud, la felicidad y el bienestar de las personas. El «Placemaking» es importante porque su enfoque de diseño es holístico. En esencia, diseña el espacio en torno a la experiencia humana, situando esta experiencia por encima de todo lo demás.

El Placemaking tiene en cuenta por igual las actividades, las interacciones, las herramientas, las tecnologías y el diseño del espacio físico para crear entornos que fomenten experiencias positivas y contribuyan a la cultura, la salud y una comunidad vibrante. En concreto, se está pasando de crear un programa basado en componentes (es decir, libros, mesas, sillas, ordenadores, asientos para lectores, asientos de salón, etc.) a crear una biblioteca diseñada en torno a espacios que fomenten actividades y evoquen sentimientos positivos.

Lugares eseneciales en una biblioteca

Bienvenida

Se trata de un lugar acogedor, accesible por todos los lados y lleno de información o de personas que saben dónde encontrarla. Los espacios de bienvenida más estimulantes están equipados con una señalización clara, expositores de tipo comercial y todo aquello que promueva las actividades y programas de la biblioteca.

Café vibrante

Este espacio social debe fomentar tanto la conversación como la lectura en solitario, así como la relajación. La música debe sonar de fondo y debe haber una variedad de asientos de mesa, bar y salón para que la comunidad pueda disfrutar.

Librería de consulta

Se trata de una zona dedicada a la venta al por menor, diseñada para la búsqueda de nuevos materiales, materiales populares y arte y exposiciones de la comunidad. La zona debe estar diseñada para que los clientes/usuarios encuentren «justo lo que buscan» y debe fomentar la navegación y los descubrimientos fortuitos.

Sala de estar intergeneracional

Se trata de un lugar animado para que todos los miembros de la comunidad se reúnan. El ambiente informal debe promover la interacción, el intercambio y las conexiones intergeneracionales.

La sala de estar intergeneracional debe tener una variedad de asientos para todas las edades y usuarios, y debe estar dispuesta en forma de U. A menudo especificamos sofás modulares y asientos de salón, mesas de centro y lámparas de pie para evocar una escala doméstica y la disposición de los muebles. Las mesas de cartas también son ideales en este lugar para jugar a juegos de mesa.

Espacio de creación

Un espacio desordenado puede ser un laboratorio de medios de comunicación, un laboratorio de fabricación, un estudio de arte o cualquier tipo de espacio de fabricación equipado con las últimas herramientas para convertir las ideas en realidad. El espacio «desordenado» debe promover la creación de contenidos y el aprendizaje experimental para todos los miembros de la comunidad.

Sala de reuniones de la comunidad

Se trata de una gran sala de programas diseñada para una programación flexible. Esta sala puede acoger actos comunitarios, reuniones, actuaciones y cualquier tipo de reunión de gran tamaño. Cuando no se utiliza para la programación, la sala puede habilitarse para uso público, ampliando la función de la sala de estar intergeneracional.

Sala de silencio

Se trata de una sala dedicada principalmente a que los adultos se reúnan para leer y descansar. La sala también debería poder utilizarse para clubes de lectura, clubes de jardinería, clubes de viajes, clubes de historia y grupos de escritores. Una gran mesa redonda con capacidad para 8-10 personas es una buena pieza para tener en esta sala, junto con sofás, asientos de salón, mesas de café, mesas para ordenadores portátiles y lámparas.

Incubadora de empresas

Este espacio es una zona dedicada a la «incubación de empresas», donde pueden prosperar las empresas de nueva creación. El espacio debe contar con espacios de estudio en grupo, tecnología innovadora, apoyo del personal y acceso a las colecciones, para que los ciudadanos puedan avanzar en sus objetivos empresariales y profesionales con las herramientas necesarias para tener éxito.

Pop-up

Se trata de un espacio flexible que se transforma en base a nuevas ideas que llenan a los usuarios de una sensación de sorpresa y deleite. Los pop-ups pueden caracterizarse como cualquier espacio, expositor o mobiliario no tradicional dedicado que presenta los materiales y programas de la biblioteca de forma inesperada o permite a los bibliotecarios experimentar con servicios no tradicionales. Los pop-ups pueden ser cualquier cosa, desde un carro de bicicletas hasta un jardín de lectura al aire libre, pasando por una sala dedicada con exposiciones y programas rotativos.

Jardín comunitario

Son espacios al aire libre que invitan a la relajación, la reflexión, la actividad comunitaria y la inspiración. Los jardines pueden representar cualquier espacio de programación al aire libre que permita al edificio de la biblioteca maximizar su programación.

Un jardín al aire libre puede ser un jardín para contar historias, un jardín comunitario para fomentar la alimentación saludable y el activismo comunitario, o un jardín para los entusiastas de las plantas. Incluso puede proporcionar un espacio al aire libre para la programación de STEM y las artes.