Project Information Literacy (PIL): perspectivas de más de una década de investigación sobre alfabetización informacional, 2008-2022

Alison J. Head, Barbara Fister, Steven Geofrey, and Margy MacMillan, The Project

Information Literacy Retrospective: Insights from more than a decade of information literacy research, 2008-2022 (12 October 2022), Project Information Research Institute, 2022



Este documento presenta un resumen de todo el cuerpo de investigación, de 2008 a 2022, del proyecto Project Information Literacy (PIL) sobre las estrategias que los estudiantes utilizan para encontrar, utilizar y crear información para los cursos universitarios, en la vida cotidiana y en el lugar de trabajo mientras navegan por un vasto y siempre cambiante paisaje de información. Se presentan las principales conclusiones de 12 informes y siete artículos de investigación relacionados. Un análisis computacional de 2.475 citas de 1.961 fuentes proporciona datos empíricos para visualizaciones de información interactivas sobre el alcance geográfico y el impacto de la investigación del PIL en el contexto educativo más amplio. Esta retrospectiva, la última publicación producida como parte de más de una década de estudio de los estudiantes universitarios, concluye con una discusión sobre el impacto práctico del PIL en la instrucción de la alfabetización informacional y sugerencias para futuras investigaciones.