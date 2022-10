Fuchs, Christian, y Klaus Unterberger. The Public Service Media and Public Service Internet Manifesto. University of Westminster Press. University of Westminster Press, 2021.

Este libro presenta el Manifiesto de los Medios de Comunicación de Servicio Público y de Internet de Servicio Público de autoría colectiva y los materiales que lo acompañan. Internet y el panorama de los medios de comunicación están rotos. Las plataformas comerciales de Internet dominantes ponen en peligro la democracia. Han creado un paisaje comunicativo abrumado por la vigilancia, la publicidad, las noticias falsas, el discurso del odio, las teorías de la conspiración y la política algorítmica. Las plataformas comerciales de Internet han perjudicado a los ciudadanos, a los usuarios, a la vida cotidiana y a la sociedad. La democracia y la democracia digital requieren medios de comunicación de servicio público. Una Internet que mejore la democracia requiere que los medios de comunicación de servicio público se conviertan en plataformas de Internet de servicio público: una Internet del público, por el público y para el público; una Internet que avance en lugar de amenazar la democracia y la esfera pública. La Internet de servicio público se basa en plataformas de Internet operadas por diversos medios de comunicación de servicio público, llevando la misión de servicio público a la era digital. La Internet de servicio público ofrece oportunidades para el debate público, la participación y el avance de la cohesión social.

El Manifiesto va acompañado de los materiales que han servido de base para su creación: El informe de Christian Fuchs sobre los resultados de la Encuesta sobre Medios de Comunicación/Internet de Servicio Público, la versión escrita de la charla en línea de Graham Murdock sobre los medios de comunicación de servicio público en la actualidad, y un resumen de un debate en ecomitee.com sobre los fundamentos del Manifiesto.

El Manifiesto puede firmarse en http://bit.ly/signPSManifesto