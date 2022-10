¿Cómo lograr éxito en la lectura en los años de primaria?

Westerveld, Marleen F., Rebecca M. Armstrong, y Georgina M. Barton. Reading Success in the Primary Years: An Evidence-Based Interdisciplinary Approach to Guide Assessment and Intervention. Springer Nature, 2020.

Este libro describe el proyecto Reading Success, en el que se utilizó un proceso de evaluación e intervención en 5 pasos, basado en la Visión Simple de la Lectura, dentro de un entorno de escuela primaria en Australia para apoyar mejor a los estudiantes que tienen dificultades con la lectura.

Proporciona una visión general de fácil acceso de cada paso del proceso de aplicación de este enfoque y destaca la importancia crucial de la colaboración entre los profesionales que participan en la enseñanza de la lectura dentro de un entorno escolar. Se centra en los procesos de toma de decisiones utilizados, como el rico diálogo con el equipo directivo y los profesores, y comparte las perspectivas de los participantes recogidas a lo largo del proyecto.

A través de estudios de casos, el libro describe cómo el enfoque de 5 pasos ayuda a crear perfiles detallados de los puntos fuertes y débiles de los estudiantes en las habilidades lingüísticas habladas y escritas que pueden utilizarse para guiar la intervención dirigida Este libro ofrece valiosas ideas para los educadores, patólogos del habla, investigadores y estudiantes de formación docente interesados en la enseñanza de la lectura