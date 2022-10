Manuscrito e impresión en la tradición islámica

Manuscript and Print in the Islamic Tradition. Edited by: Scott Reese. De Gruyter, 2022.

Este volumen explora y pone en tela de juicio ciertos supuestos comúnmente sostenidos sobre la escritura y el avance tecnológico en la tradición islámica. En particular, cuestiona la idea de que la impresión mecánica desplaza natural e inevitablemente a los textos manuscritos, así como la noción de que la llamada transición del manuscrito a la impresión es unidireccional. De hecho, más que tecnologías distintas que surgen en una serie progresiva (una sigue naturalmente a la otra), a menudo coexisten en relaciones complejas y complementarias, relaciones que sólo ahora estamos empezando a reconocer y explorar.

El libro reúne ensayos de estudiosos de prestigio internacional procedentes de diversas disciplinas (como la filología, la lingüística, los estudios religiosos, la historia, la antropología y la tipografía) cuyo trabajo se centra en la palabra escrita -canalizada a través de diversos medios- como fenómeno social y cultural dentro de la tradición islámica. Estos ensayos promueven enfoques sistemáticos para el estudio de las culturas islámicas de la escritura en general, en un esfuerzo por ampliar nuestra comprensión de las relaciones sociales, culturales e intelectuales entre los manuscritos, los textos impresos y las personas que los utilizan y crean.