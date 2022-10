Porgrama de Preservación de Medios Audiovisuales de Smithsonian Libraries and Archives (AVMPI)

The Audiovisual Media Preservation Initiative (AVMPI)

Smithsonian Libraries and Archives han estado trabajando diligentemente durante los últimos 7 años para recopilar información, aprovechar los recursos existentes y demostrar la necesidad de un apoyo holístico para una nueva iniciativa paninstitucional para cuidar y proporcionar acceso a nuestras colecciones de audio, vídeo y películas. a través del programa Audiovisual Media Preservation Initiative (AVMPI).

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de expertos de todo el Smithsonian, desde archiveros y conservadores hasta directores y personal de promoción. Actualmente, hay tres equipos estructurados que apoyan y supervisan las actividades de AVMPI.

Al igual que para muchos, la pandemia afectó a nuestro calendario propuesto de un modo que no podíamos imaginar. Aunque nos dio tiempo para reflexionar y tomar decisiones bien calculadas sobre los objetivos, los flujos de trabajo y los recursos desde la seguridad de nuestros hogares, no nos dio tiempo para digitalizar nuestras colecciones in situ. Sin embargo, me alegra decir que 2023 será diferente. He aquí un vistazo a algunos de nuestros planes para el próximo año:

Reimaginar los laboratorios de conservación audiovisual existentes en el Smithsonian. AVMPI está trabajando estrechamente con otras unidades del Smithsonian para dar nueva vida a sus actuales instalaciones de digitalización audiovisual. Ya sea añadiendo equipos, realizando tareas de mantenimiento o revisando la configuración de los bastidores (o una combinación de todo ello), tenemos previsto ubicar a nuestros nuevos especialistas en conservación en estos lugares para que comiencen a digitalizar las colecciones.

Ejecución de proyectos financiados con subvenciones. AVMPI ha recibido financiación de la Iniciativa de Historia de las Mujeres Americanas para apoyar la digitalización y los servicios de subtitulación de colecciones de audio, vídeo y cine extraordinarias y únicas de seis unidades del Smithsonian. El proyecto, titulado Witnessing Working Women: Digitalización de las grabaciones audiovisuales de fuentes primarias de la IS, desbloqueará las colecciones audiovisuales institucionales que relatan las historias de las mujeres dentro de la fuerza de trabajo estadounidense.

Desarrollar flujos de trabajo innovadores y ágiles. Estandarizar los flujos de trabajo digitales y físicos en todo el Smithsonian no será una tarea fácil. Aunque todas las unidades comparten algunos de los mismos sistemas, como nuestro sistema de gestión de activos digitales (DAMS), cada unidad también tiene su propia manera de catalogar, tratar y proporcionar acceso a sus activos audiovisuales. AVMPI tratará de crear nuevos flujos de trabajo cohesionados que se apoyen en los sistemas y recursos existentes.

Aumentar la accesibilidad de los medios audiovisuales y de los contenidos en streaming del Smithsonian. AVMPI pondrá en primer plano las «mejores prácticas» en materia de accesibilidad para los activos audiovisuales digitales a través de una filosofía de «predicar con el ejemplo». Daremos prioridad al subtitulado, la transcripción y la descripción de audio para llegar a nuestro público con discapacidades auditivas y visuales, y trabajaremos para desarrollar directrices claras para cumplir con las normas de accesibilidad exigidas por el Consorcio de la World Wide Web (W3C).

Crear auténticas oportunidades de participación que pongan de relieve las colecciones audiovisuales paninstitucionales del SI. Las colecciones de audio, vídeo y cine del Smithsonian representan la diversidad de nuestro mundo. Sin embargo, las conexiones significativas que existen entre las colecciones de nuestras unidades individuales no se han explorado completamente. En el próximo año, AVMPI no sólo aumentará el acceso en línea a las colecciones digitalizadas, sino que creará exposiciones en línea que exploren estas relaciones. Además, esperamos acoger o participar en varias proyecciones y recepciones en persona que llegarán a nuevos públicos. Esté atento a los detalles.

Aumento de la plantilla. Tenemos previsto contratar a cuatro miembros más del equipo para apoyar nuestros objetivos: un especialista en conservación de audio, un especialista en conservación de vídeo y dos especialistas en colecciones multimedia.