Informe sobre el estado de los datos abiertos 2022: los investigadores necesitan más apoyo para cumplir con los mandatos de datos abiertos

“The State of Open Data Report 2022: Researchers Need More Support to Assist With Open Data Mandates” Digital Science, Figshare and Springer Nature, 2022

Texto completo

Basado en una encuesta mundial, el informe llega a su séptimo año y proporciona información sobre las actitudes y experiencias de los investigadores con respecto a los datos abiertos. Con más de 5.400 encuestados, la encuesta de 2022 es la más grande desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

Según los autores de un nuevo informe, los investigadores de todo el mundo necesitarán más ayuda para cumplir con un número cada vez mayor de mandatos de datos abiertos.

El informe de este año también incluye artículos invitados de expertos en datos abiertos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP), la Academia China de Ciencias (CAS), editoriales y universidades.

Las principales conclusiones del informe de este año indican que:

Existe una tendencia creciente de los investigadores a estar a favor de que los datos se pongan a disposición del público como práctica común (4 de cada 5 investigadores estaban de acuerdo con esto), apoyada en cierto modo por el hecho de que ahora más del 70% de los encuestados están obligados a seguir una política de intercambio de datos.

Sin embargo, los investigadores siguen pidiendo como necesidad clave para ayudarles a compartir sus datos una mayor formación o información sobre las políticas de acceso, intercambio y reutilización (55%), así como estrategias de almacenamiento y gestión de datos a largo plazo (52%).

El crédito y el reconocimiento fueron una vez más un tema clave para los investigadores a la hora de compartir sus datos. El 66% de los que habían compartido datos con anterioridad habían recibido algún tipo de reconocimiento por sus esfuerzos, sobre todo a través de una cita completa en otro artículo (41%), seguida de la coautoría en un artículo que había utilizado los datos.

Los investigadores son más proclives a compartir los datos de sus investigaciones cuando pueden tener un impacto en las citas (67%) y en la visibilidad de su investigación (61%), en lugar de estar motivados por el beneficio público o el mandato de la revista o el editor (ambos 56%).

Conclusiones por tema:

Apoyo a los datos abiertos

Cuatro de cada cinco encuestados están a favor de que los datos de investigación estén disponibles en abierto como práctica habitual.

El 74% de los encuestados afirma compartir sus datos durante la publicación.

Aproximadamente una quinta parte de los encuestados informó de que no tenía ninguna preocupación por compartir los datos en abierto – esta proporción ha crecido constantemente desde 2018.

El 88% de los investigadores encuestados apoyan que los artículos de investigación sean de acceso abierto (OA) como una práctica académica común.

Motivaciones y beneficios

Cuando se trata de que los investigadores compartan sus datos, las citas de los artículos de investigación (67%) y el aumento del impacto y la visibilidad de los artículos (61%) superan el beneficio público o el mandato de la revista/editorial (ambos 56%) como motivación.

El 66% de los encuestados que habían compartido datos con anterioridad habían recibido algún tipo de reconocimiento por sus esfuerzos, sobre todo a través de una cita completa en otro artículo (41%), seguida de la coautoría de un artículo que había utilizado los datos.

Un tercio de los encuestados indicó que había participado en una colaboración de investigación como resultado de los datos que habían compartido anteriormente.

Mandatos de datos abiertos

El 70% de los encuestados se vio obligado a seguir una política de intercambio de datos en su investigación más reciente.

Más de dos tercios de los encuestados apoyan «en cierta medida» un mandato nacional para poner los datos de investigación a disposición del público. Esta cifra ha disminuido desde 2019.

Un poco más de la mitad (52%) de los encuestados en la encuesta de 2022 consideró que compartir los datos debería ser un requisito para la concesión de subvenciones de investigación. De nuevo, este número ha ido disminuyendo desde 2019.

Inconvenientes

Solo el 19% de los encuestados cree que los investigadores reciben suficiente crédito por compartir sus datos, mientras que el 75% dice que reciben muy poco crédito.

Poco menos de una cuarta parte de los encuestados indicó que había recibido previamente apoyo con la planificación, la gestión o el intercambio de sus datos de investigación

La mayor preocupación entre los encuestados es el mal uso de sus datos (35%).

Las principales necesidades de los investigadores que, en su opinión, mejorarían con más formación o información son una mejor comprensión y definición de las políticas de acceso, intercambio y reutilización (55%), así como estrategias de almacenamiento y gestión de datos a largo plazo (52%), aspectos que afectan a ambos extremos del ciclo de investigación.

Datos demográficos clave de los encuestados

Los investigadores de China representan ahora el 11% de todos los encuestados, igual que los de Estados Unidos. China y Estados Unidos son los dos países con mayor número de respuestas a la encuesta, seguidos de India, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá, Brasil, Francia y España.

El 31% de los encuestados eran investigadores noveles (ECR), mientras que otro 31% se clasificó como investigador senior.

La mayoría de los encuestados (42%) procedían de la medicina y las ciencias de la vida, el 38% de las matemáticas, la física y las ciencias aplicadas y el 17% de las humanidades y las ciencias sociales (un aumento del 3%).