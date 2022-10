Directrices para profesores y educadores sobre la lucha contra la desinformación y el fomento de la alfabetización digital a través de la educación y la formación

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Guidelines for teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2766/28248

«Ocho de cada diez europeos creen que la existencia de noticias falsas es un problema en su país y para la democracia en general… y sólo el 53% de los jóvenes de 15 años de la UE declaran haber recibido información sobre cómo detectar si la información es subjetiva o tendenciosa», dijo la Comisaria de Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, en la presentación de las directrices el martes (11 de octubre).

Las Directrices para profesores y educadores sobre la lucha contra la desinformación y el fomento de la alfabetización digital a través de la educación proporcionan una orientación práctica para profesores y educadores, incluyendo consejos prácticos, planes de actividades, ideas sobre temas y notas de advertencia basadas en lo que funciona en lo que respecta a la alfabetización digital y la educación y la formación. Se trata de una iniciativa clave del Plan de Acción para la Educación Digital (2021-2027) de la Comisión Europea, que ha sido elaborada por un grupo de expertos de la Comisión.

El objetivo de las Directrices es generar una comprensión más amplia de la alfabetización digital a través de la educación y la formación, promover un uso responsable y seguro de las tecnologías digitales y fomentar una mayor concienciación y conocimiento del público sobre la desinformación. Las Directrices proporcionan conocimientos pedagógicos sobre el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico de nuestros jóvenes con vistas a fomentar su resiliencia en el mundo digital. Asimismo, se explora la construcción de la confianza en el aula y la creación de un espacio seguro para que los estudiantes y los profesores discutan temas sensibles. Las Directrices están dirigidas a profesores/educadores de primaria y de escuelas de diferentes materias y con distintos niveles de experiencia y conocimientos en la materia.

Las directrices proporcionan a los profesores los antecedentes, las mejores prácticas y los recursos para enseñar a los jóvenes a pensar de forma crítica, evaluar e identificar la información falsa, y fueron elaboradas por un grupo de expertos formado por representantes del mundo académico y de la educación, la sociedad civil y los medios de comunicación, reunidos por la Comisión el año pasado.