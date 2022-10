¿Por qué la alfabetización digital es ahora un elemento no negociable en el lugar de trabajo?

Christian, Alex. «Why ‘Digital Literacy’ Is Now a Workplace Non-Negotiable». Accedido 13 de octubre de 2022. https://www.bbc.com/worklife/article/20220923-why-digital-literacy-is-now-a-workplace-non-negotiable.

Antes, las competencias digitales significaban tener un conocimiento básico de los ordenadores. Ahora, significa ser capaz de trabajar de forma adaptable y estratégica con distintas herramientas, dispositivos y plataformas.

La alfabetización digital solía significar ser capaz de enviar un correo electrónico o teclear con un programa de procesamiento de textos. Era una habilidad que se exigía en gran medida a los trabajadores del conocimiento, es decir, a las personas que podían utilizar un software específico en el trabajo y que necesitaban dominar su uso.

Pero la expresión ha evolucionado mucho. Ahora, la alfabetización digital significa tener las habilidades necesarias para prosperar en una sociedad en la que la comunicación y el acceso a la información se realizan cada vez más a través de las tecnologías digitales, como las plataformas en línea y los dispositivos móviles. El concepto abarca una amplia comprensión de una serie de herramientas digitales que permiten el trabajo en la oficina, híbrido y a distancia en todo tipo de lugares de trabajo: piensa en software de colaboración en tiempo real, aplicaciones de chat en vivo en el lugar de trabajo y sofisticadas herramientas de trabajo asíncrono.

Hoy en día, la alfabetización digital ya no es una propuesta funcional, sino una mentalidad. En el lugar de trabajo moderno, hay una mayor expectativa de que los empleados adopten con agilidad cualquier tecnología que venga con su trabajo, así como que se adapten a herramientas y enfoques siempre cambiantes. También se espera que los trabajadores utilicen la tecnología de forma estratégica: desde trabajar con sus dispositivos móviles personales hasta aprovechar los programas de flujo de trabajo colaborativo.

Y, lo que es más importante, las competencias digitales ya no son esenciales sólo en el trabajo del conocimiento. «Se están convirtiendo en algo universalmente aplicable a casi todo el mundo», afirma Ying Zhou, director del Centro de Investigación del Futuro del Trabajo de la Universidad de Surrey (Reino Unido). En 2019, un informe del gobierno británico mostró que las habilidades digitales se requerían en al menos el 82% de las vacantes anunciadas en línea.

Zhou afirma que los trabajadores que se quedan parados y dejan de adquirir conocimientos digitales corren el riesgo de quedarse atrás. «Cada vez que se desarrolla la tecnología, hace que aumenten los requisitos de competencias de la mano de obra. Se convierte en una carrera entre las habilidades digitales y la tecnología: cuanto más rápido avanza, más rápido tenemos que actualizar nuestras habilidades. El listón se eleva constantemente».

Sin embargo, la creciente importancia de la alfabetización digital no significa que los trabajadores tengan que dominar todo el software existente para conseguir un trabajo. Por el contrario, tienen que tener confianza en el mundo digital: estar dispuestos a probar nuevas tecnologías, comprender cómo las herramientas adecuadas pueden agilizar las tareas rutinarias y mejorar la colaboración en el lugar de trabajo, y tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación para aprender nuevos procesos.

Hoy en día, los empleados deben asumir que seguirán actualizando sus habilidades digitales. Al fin y al cabo, lo que se espera cuando un trabajador empieza a desempeñar un nuevo papel es que o bien tenga las habilidades digitales para hacer el trabajo o bien las aprenda, rápidamente.