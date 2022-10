Un nuevo programa busca ampliar los makerspaces en todo el estado de Maryland

Desk, Southern Maryland Chronicle News. «New Program Seeks to Expand Makerspaces across the State». The Southern Maryland Chronicle, 19 de agosto de 2022.

Los «Makerspaces» pueden ser muchas cosas a la vez: aula, centro comunitario, estudio de arte, taller donde los aficionados pueden experimentar, e incluso una incubadora de empresas y espacio de co-working. También pueden ser una poderosa herramienta para el crecimiento económico, la revitalización de la comunidad, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de la mano de obra manufacturera del estado.

Ahora, hay un nuevo programa TEDCO para impulsar tanto el número como el impacto de los espacios para creadores en todo Maryland. Maryland Makerspace Initiative Program,, creado por la Asamblea General de Maryland a principios de este año, proporcionará subvenciones para apoyar la expansión y el establecimiento de espacios para creadores por parte de organizaciones y gobiernos locales en todo Maryland.

«Esto sitúa a Maryland a la cabeza en el apoyo al desarrollo de los makerspaces», dijo Dorothy Jones-Davis, directora ejecutiva de Nation of Makers, una organización nacional sin ánimo de lucro centrada en el apoyo y la defensa del ecosistema maker.

Maryland parece ser el primer estado del país que establece un programa de este tipo, diseñado para fomentar una comunidad de makerspaces en lugar de una única instalación. Esto puede convertir a Maryland en un modelo para otros estados que quieran hacer crecer sus ecosistemas maker, dijo Jones-Davis.

Una ventaja especial de la legislación que respalda el nuevo programa es que ofrece una definición de makerspace que debería ayudar a la gente a entender el valor de estas instalaciones, dijo Jones-Davis.

Instalaciones como la organización sin ánimo de lucro Open Works de Baltimore, que sirvió de modelo para el nuevo programa, proporcionan acceso a una serie de herramientas y tecnología -incluyendo sierras de mesa, máquinas de coser, soldadores, cortadores láser e impresoras 3D- y ofrecen una variedad de clases y programas.

Los aficionados y los entusiastas del bricolaje podrían utilizar un makerspace para perfeccionar sus habilidades antes de emprender un nuevo proyecto; los empresarios, las startups y las pequeñas empresas podrían utilizar las instalaciones para el diseño de productos y la creación de prototipos; los artistas podrían utilizar el espacio de estudio compartido. Open Works incluso se ha asociado con la ciudad de Baltimore en un programa de aprendizaje de dos años para formar a operadores de máquinas de coser industriales.

Pero Jones-Davis señala que los makerspaces existen en un espectro. Algunos pueden estar más adaptados a los aficionados y amateurs, otros pueden ser más industriales para satisfacer las necesidades de las empresas locales.

«No hay un modelo único para todos», afirma Jones-Davis. «Estos espacios son polifacéticos y tienen una capacidad única para satisfacer las distintas necesidades de las comunidades».

Will Holman, director ejecutivo de Open Works, que fue uno de los principales partidarios de la legislación que creó el nuevo programa, señala que los makerspaces pueden desempeñar un papel único en el apoyo al crecimiento de las pequeñas empresas en sus comunidades.

«Tendemos a pensar en el desarrollo económico de arriba abajo: grandes proyectos con grandes inversiones en infraestructuras y muchos puestos de trabajo en la construcción», dijo Holman en una entrevista. Los Makerspaces, sin embargo, pueden ser un recurso inestimable para las empresas más pequeñas y los individuos que están empezando con poco más que una idea – o «una persona con un sueño», dijo Holman.

Desde 2016, 211 pequeñas empresas han utilizado los recursos de Open Works para crear 118 puestos de trabajo y generar casi 10 millones de dólares en producción económica anual, según Holman.

La comunidad también fue capaz de movilizarse rápidamente y arrimar el hombro durante los primeros y agitados días de la pandemia de COVID-19: en marzo de 2020, Open Works organizó una red de 388 voluntarios de todo el estado para producir casi 30.000 unidades de equipos de protección personal muy necesarios mientras las cadenas de suministro estaban tensas. Al año siguiente, los voluntarios produjeron 863 escritorios de madera contrachapada para que los estudiantes de la ciudad de Baltimore los utilizaran durante el aprendizaje a distancia, según Holman.

Una sólida comunidad de makerspaces amplificaría los logros de instalaciones como Open Works.

Solo en 2019, Open Works impartió clases de educación técnica a 1.339 adultos y 171 jóvenes; una red de cinco locales, por ejemplo, podría ofrecer ese nivel de formación a miles de personas en todo el estado, producir 45 millones de dólares en impacto económico anual y generar 2,25 millones de dólares en ingresos fiscales anuales. También crearía cientos de nuevos puestos de trabajo, tanto directamente como a través del crecimiento de nuevas empresas, escribió Holman a los legisladores de Maryland en su testimonio de apoyo a la legislación.

«Mi deseo personal es que haya una instalación de la envergadura de Open Works en todos los condados del estado», dijo Holman. Estas instalaciones se adaptarían a las necesidades de sus respectivos condados, pero «compartirían el ADN» en cuanto al plan de estudios y las herramientas, de modo que las habilidades aprendidas en el condado de Talbot, por ejemplo, podrían transferirse fácilmente a la ciudad de Baltimore o a cualquier otro lugar, dijo Holman.

Esta red ayudaría a satisfacer una necesidad creciente de educación y habilidades técnicas, dijo. «Así es como vamos a crecer económicamente, como estado».