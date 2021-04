El makerspace Open Works proporciona escritorios gratuitos -que pueden ser fácilmente autoensamblados- a estudiantes de bajos ingresos.

Local Makers at Open Works Help Build At-Home Classrooms

Makerspace provides free desks—which can be easily self-assembled—to low-income students.

By Oyin Adedoyin | April 2021

Cuando en enero el makerspace Open Works (Baltimore) envió una encuesta para evaluar las necesidades de las escuelas públicas locales y las organizaciones comunitarias. Un hallazgo clave fue que estaban registrando un alto número de dispositivos rotos o dañados de estudiantes que habían dejado caer accidentalmente sus ordenadores portátiles y tabletas suministrados por la escuela mientras aprendían desde sus camas porque no disponían siquiera de un pupitre en casa.

Holman y su equipo se inspiraron en grupos como “Desks by Dads”, creado por Jess y Al Berrellez, padres del condado de Prince George, que se dedicaban a una misión similar: proporcionar pupitres gratuitos a estudiantes de bajos ingresos durante la pandemia. Pero Open Works también observó dos defectos en estas otras iniciativas: Los pupitres hechos a mano tardaban demasiado en producirse y ser enviado, ya hechos resultaba difícil para su distribución.

Por ello, el director de servicios contractuales de Open Works, Zach Adams, diseñó un escritorio de madera que se envía en un paquete plano que los estudiantes pueden montar fácilmente por sí mismos, con sólo cinco piezas, cuatro cuñas -creadas por las máquinas de corte automatizadas del taller- y dos bridas de cremallera para crear un espacio de trabajo de apoyo. “Intentamos que fuera lo más sencillo posible”, dice Holman. “No requiere herramientas eléctricas, ni tornillos, ni pegamento, ni nada”.

El equipo de Open Works se sorprendió por la abrumadora respuesta. Durante su llamada inicial a los directores locales, recibieron más de 4.300 solicitudes en 48 horas.

“No tenía ni idea de que fuera un problema tan grande”, dice April Lewis, directora de comunidad y cultura. “Sólo el número y la rápida respuesta fue probablemente lo más impactante para mí”.

Con la ayuda financiera de donaciones y una campaña de crowdfunding, han recaudado suficiente dinero para fabricar unos 750 pupitres, aunque todavía están muy lejos de satisfacer la demanda. Incluso después de COVID, esperan continuar con el proyecto para los estudiantes que lo necesiten de forma anual. “Muchos hogares tienen varios alumnos: puede haber dos niños juntos en la mesa de la cocina”, dice Lewis. “Dar a estos estudiantes en casa la oportunidad de crear el espacio de trabajo que necesitan para tener éxito es realmente importante”.

