Intercambios de libros a través de Pequeñas Bibliotecas Libres

Mckenna-Foster, A., & Roseen, H. (2022). What’s in a book exchange: Examining contents in relation to steward intentions, geography, and public library collections. Journal of Librarianship and Information Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09610006221124336

En la última década, los intercambios de libros, sobre todo los registrados en la red Little Free Library®, han atraído el interés de investigadores y medios de comunicación. Se sabe muy poco sobre los tipos de libros disponibles en estos intercambios de libros y cómo se comparan sus colecciones con las de las bibliotecas públicas. Para subsanar esta carencia, se seleccionaron una muestra aleatoria de 42 pequeñas bibliotecas gratuitas en ocho barrios de Seattle para inventariar su contenido. Además de entrevistar a los administradores sobre sus prácticas de abastecimiento y retirada de libros.

Los resultados ponen de relieve que la mayoría de los libros disponibles en las Pequeñas Bibliotecas Libres son libros infantiles, de misterio, de suspense, de autoayuda/salud y de ciencia ficción/fantasía publicados en los últimos 10-30 años. Los barrios de la muestra variaban en las medidas de diversidad socioeconómica y racial, pero no había diferencias significativas en los contenidos en relación con esas medidas. También se comparó el inventario con las colecciones de las sucursales de las bibliotecas públicas cercanas y se descubrió que las Pequeñas Bibliotecas Libres ofrecen un escenario de selección complementario más que competitivo: los libros en estas instalaciones son generalmente más antiguos, con una menor proporción de libros infantiles y una mayor proporción de libros de ficción.