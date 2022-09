Using Open Educational Resources to Promote Social Justice. edited by CJ Ivory y Angela Pashia, ACRL 2022

Texto completo

ACRL anuncia la publicación de Using Open Educational Resources to Promote Social Justice, editado por CJ Ivory y Angela Pashia, que explora las oportunidades y los desafíos de mover el debate sobre los recursos educativos abiertos (REA) más allá de la asequibilidad para abordar las desigualdades estructurales que se encuentran en toda la academia y la publicación académica.