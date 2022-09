Control bibliográfico en el ecosistema digital

Bibliographic Control in the Digital Ecosystem. Edited by: Giovanni Bergamin, Mauro Guerrini, Carlotta Alpigiano. Firenze University Press, 2022

Con las aportaciones de expertos internacionales, el libro pretende explorar las nuevas fronteras del control bibliográfico universal. El control bibliográfico está cambiando radicalmente porque el universo bibliográfico está cambiando radicalmente: recursos, agentes, tecnologías, normas y prácticas. Entre los principales temas abordados: redes de cooperación bibliotecaria; depósito legal; bibliografías nacionales; nuevas herramientas y normas (IFLA LRM, RDA, BIBFRAME); control de autoridades y nuevas alianzas (Wikidata, Wikibase, Identificadores); nuevas formas de indización de recursos (inteligencia artificial); repositorios institucionales; nueva cadena de suministro de libros; «descubribilidad» en el ecosistema digital del IIIF; papel de los tesauros y ontologías en el ecosistema digital; control bibliográfico y motores de búsqueda.