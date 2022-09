Derechos de autor y contratos: cuestiones y estrategias.

Klosek, Katherine. Copyright and Contracts: Issues and Strategies. Washington, DC: Association of Research Libraries, July 22, 2022.

En 2020, el Comité de Defensa y Política Pública de la ARL lanzó una iniciativa de derechos digitales centrada en comprender y salvaguardar toda la serie de derechos de las bibliotecas de investigación: adquirir y prestar contenido digital para cumplir con las funciones de las bibliotecas en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje; proporcionar obras accesibles a las personas con discapacidades; y cumplir con la función de preservación colectiva de las bibliotecas para el acceso duradero a las obras académicas y culturales. El objetivo es asegurar de que las bibliotecas de investigación, el Congreso, la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos y los tribunales comprendan bien estos derechos.

Este informe analiza las licencias y los contratos de contenidos digitales en el contexto de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos. El informe presenta estrategias de defensa y política pública, como las cláusulas de ahorro de derechos, el acceso abierto, las estrategias estatales y las exenciones federales. El informe concluye con los próximos pasos, incluyendo un caso de prueba y las estrategias de la ARL. Este documento se basó en conversaciones con el Comité de Promoción y Políticas Públicas de la ARL, y con miembros de la University Information Policy Officers (UIPO), incluyendo a Brandon Butler, Kyle Courtney, Sandra Enimil, Rachael Samberg, Nancy Sims y Claire Stewart.