Mejores prácticas para la revisión por pares de libros científicos

Best Practices for Peer Review – AUPresses Handbook for Scholarly Books, 2022

Texto completo

Association of University Presses (AUPresses) ha publicado la segunda edición de Best Practices for Peer Review of Scholarly Books. Este manual, elaborado por el comité editorial de adquisiciones de la asociación, se publicó por primera vez en 2016 para articular las prácticas que constituyen un proceso riguroso de revisión por pares de libros académicos. La edición revisada, publicada esta semana, refleja tanto la evolución de la práctica, en particular a medida que el entorno de trabajo tanto de los editores como de los académicos cambió a causa de la pandemia, como un mayor enfoque en hacer más equitativo este paso esencial en la evaluación de manuscritos.

En la introducción de la nueva edición se señala: «Dado el papel esencial que desempeñan las editoriales universitarias en la configuración de las conversaciones académicas y la producción de conocimientos, es vital que los editores den prioridad a la equidad, la justicia y la inclusión en el proceso de revisión por pares». Las secciones nuevas y revisadas del manual alientan la participación de revisores que aportan diversas perspectivas y posiciones, el uso de preguntas para los revisores que abordan cuestiones de equidad y marginación, y una mayor conciencia de lo que el ex presidente de AUPresses y el enlace de la Junta del Acquisitions Editorial Committee Board 2021-2022, Niko Pfund (Oxford University Press), denomina un «deber de cuidado» en las relaciones profesionales de editores, autores y revisores. Esta segunda edición también incluye consideraciones ampliadas sobre la revisión por pares para proyectos digitales y sobre los usos de las formas abiertas y parcialmente cerradas de revisión por pares.

