El estado de la confianza y la integridad en la investigación

The State of Trust & Integrity in Research. Ripeta, 2022

Texto completo

Este informe ha puesto de manifiesto el importante y decisivo papel que desempeñan los organismos de financiación y otras partes interesadas en la investigación para mejorar la integridad de la misma. En la primera sección, los expertos proporcionan el contexto y un ejemplo de una agencia de financiación sobre las políticas de toda la organización para mejorar la integridad de la investigación.

La segunda sección del informe presenta un panorama más amplio de las políticas de datos y ciencia abierta en todo el mundo, junto con un análisis de cómo se ponen en práctica estas políticas. Por último, presentamos un estudio de caso y un análisis de las prácticas y políticas de una agencia de financiación para la investigación abierta como lente para evaluar el impacto.

En conjunto, estos artículos ejemplifican la necesidad de un enfoque más coordinado entre las agencias de financiación y otras partes interesadas en las comunicaciones científicas y en el flujo de trabajo de la investigación para abordar de forma integral la integridad de la investigación. En el centro de estos esfuerzos de coordinación debería estar el enfoque en los incentivos para los investigadores y las instituciones para el cumplimiento y para la formación y la educación.