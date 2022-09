La batalla para salvar la democracia comienza en la biblioteca local: acoso, retirada de financiación y destitución de bibliotecarios

«The Battle to Save Democracy Starts at the Local Library». Bloomberg.Com, 20 de septiembre de 2022.

A medida que aumentan los esfuerzos por prohibir los libros en Estados Unidos, también lo hacen los ataques a las bibliotecas. Hay una razón por la que los extremistas antidemocráticos siguen apuntando a estas instituciones cívicas cruciales. Articulo escrito por Brooks Rainwater, presidente y director general del Urban Libraries Council.

En agosto, los votantes de Jamestown, Michigan, decidieron desfinanciar la biblioteca del pequeño municipio en lugar de permitir la lectura de ciertos libros que consideraban no apropiados.

Al igual que muchos otros ataques recientes de la guerra cultural contra las bibliotecas, éste se centró en la disponibilidad de material de temática LGBTQ: Después de que el consejo de administración de la Biblioteca Pública de Patmos se negara a prohibir un libro de memorias de la escritora y artista no binaria Maia Kobabe, los grupos conservadores locales lanzaron una campaña contra la biblioteca y su personal, lo que finalmente condujo a la revocación de una resolución sobre el impuesto sobre la propiedad de la que depende la biblioteca para la mayor parte de su financiación. Aunque se han recibido donaciones de todo el mundo, la biblioteca podría verse obligada a cerrar sus puertas el año que viene.

Historias similares han surgido en el condado de Llano (Texas), donde la bibliotecaria jefe de la sucursal de la biblioteca de Kingsland perdió su puesto de trabajo por no retirar los libros, incluida la biografía de un adolescente transexual, que algunos residentes consideraban censurables. En la biblioteca pública del condado de Campbell, en Wyoming, los residentes intentaron presentar cargos contra el director y la junta de la biblioteca por el delito de «ofrecer para su difusión material obsceno», porque había libros en la estantería como «Dating and Sex: Una guía para el adolescente del siglo XXI» y «¿Cómo se hace un bebé?».

La batalla para proteger la democracia es una lucha global que se desarrolla a nivel local, y las bibliotecas se han convertido en el campo de batalla de la misma. Son lugares que ayudan a la gente a entender el mundo en general y a salir de sus burbujas políticas y sociales. En un momento en el que las normas democráticas están siendo atacadas de forma continuada en Estados Unidos y en todo el mundo, la necesidad de abrirse a nuevas ideas es mayor que nunca.

Según un informe de abril de PEN América, más de dos docenas de estados prohibieron libros en el último año, pero sólo tres estados representan el 87% del total de incidentes de prohibición: Texas, Pensilvania y Florida. Casi la mitad de estos incidentes se produjeron a instancias de las directivas de los funcionarios estatales y de los legisladores elegidos, centrados principalmente en los libros que tratan de la raza y la sexualidad. En Florida, por ejemplo, después de que los legisladores aprobaran una ley de «Declaración de Derechos de los Padres», las escuelas públicas del condado de Collier colocaron etiquetas de advertencia para los padres en más de 100 libros.

Este silenciamiento institucionalizado de las voces negras impide que toda una franja de Estados Unidos aprenda quiénes somos como país y crea obstáculos para que los jóvenes de color y los jóvenes LGBTQ+ escuchen voces representativas de su experiencia vital.

Las prohibiciones de libros y las escaramuzas políticas sobre el acceso y la censura no son nada nuevo. Lo que ha cambiado, sin embargo, es la ferocidad de los ataques, la escala de las prohibiciones y la institucionalización del enfoque. Muchas campañas contra libros controvertidos no están impulsadas por unos pocos miembros de la comunidad enfadados, sino por los políticos con una legislación que pone a los profesores y a los bibliotecarios en el campo de batalla de las guerras culturales a nivel nacional.

La desinformación en línea y el aumento de los grupos de odio de extrema derecha se han unido para amplificar estos desafíos. Las redes sociales, en particular, ofrecen a personas de cualquier lugar -no sólo a los miembros de una comunidad local- la posibilidad de movilizarse contra los libros o la programación de las bibliotecas que consideran censurables. El ejemplo más claro es lo que ha sucedido con las horas de cuentos de Drag Queen en las bibliotecas locales de todo el país. En varias ciudades, grupos extremistas como los Proud Boys han interrumpido estos eventos de alfabetización, gritando calumnias e insultos a los asistentes.

Pero aunque los ataques a las bibliotecas y los esfuerzos por prohibir los libros están en máximos históricos, una gran mayoría de estadounidenses -demócratas, republicanos e independientes- se oponen a los esfuerzos por arrebatar los libros de sus bibliotecas públicas. ¿Cuándo fue la última vez que se vio ese tipo de apoyo político bipartidista para algo? En una encuesta de la ALA de marzo de 2022, el 71% de los encuestados se opone a las prohibiciones de libros que estamos viendo en todo el país, y el 75% confía en que sus bibliotecas locales decidan qué libros pertenecen a sus colecciones.

Esta discordancia entre lo que el público quiere y lo que obtiene degrada en lugar de construir la comunidad. Es hora de levantarse en las ciudades de todo el país y decir: «Ya está bien». Un gran número de alcaldes, directores de bibliotecas y trabajadores de primera línea del sector público están dando muestras de valor y liderazgo en todo el país. Pero necesitan más apoyo.

Los miembros de la comunidad deben implicarse más en la lucha contra los que quieren restringir el acceso a estos bienes cívicos fundamentales.

Las bibliotecas públicas son los espacios a los que acudimos para aprender nuevas ideas, experimentar culturas distintas a la nuestra, ser curiosos y convertirnos en ciudadanos mejores y más empáticos. Son pilares centrales en nuestras comunidades, en nuestra nación y en nuestra democracia. Si queremos proteger el compromiso de Estados Unidos con sus ideales de gobierno, tenemos que proteger los lugares públicos que los encarnan más perfectamente.