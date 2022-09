El creciente movimiento de censura de libros en las escuelas: más de 2.500 peticiones de prohibiciones de libros durante el año escolar 2021-22

Banned in the USA: The Growing Movement to Censor Books in Schools. PEN America, 2022

Texto completo

Casi 140 distritos escolares de 32 estados emitieron más de 2.500 prohibiciones de libros durante el año escolar 2021-22, según el informe Banned in the USA: The Growing Movement to Censor Books in Schools publicado por el grupo de libertad de expresión PEN America. El informe documenta la rápida aceleración de la censura de libros en todo el país, que ahora afecta a más de 5.000 escuelas con un total de casi 4 millones de estudiantes. El informe documenta alrededor de 1.000 prohibiciones de libros más de las que se habían descubierto en la primera edición de Banned in the USA.

PEN America ha actualizado su Index of School Book Bans con datos nuevos y clasificables sobre los títulos y autores más frecuentemente prohibidos, así como con una lista actualizada de los distritos escolares y estados que han emitido el mayor número de prohibiciones. Los datos ponen de manifiesto el ritmo cada vez más rápido al que se retiran de las estanterías de las aulas y las bibliotecas escolares categorías enteras de libros, especialmente los que tienen protagonistas de color, los que abordan cuestiones de raza o los que destacan los personajes y temas LGBTQ+.

Esta edición de Banned in the USA también relata la aparición y la influencia de una creciente constelación de grupos que participan en esfuerzos coordinados para prohibir libros. PEN America ha identificado al menos 50 grupos que abogan por las prohibiciones a nivel nacional, estatal o local. Muchos de los grupos tienen secciones locales o regionales que en conjunto suman al menos 300. La gran mayoría de estos grupos se han formado en el último año, y sus miembros han hecho de la exigencia de censura de libros e ideas que consideran objetables en las escuelas parte de su misión. Los grupos de padres y comunidades que abogan por la censura de libros han desempeñado un papel directo o influyente en al menos la mitad de las prohibiciones promulgadas en todo el país durante el curso escolar 2021-22.

Entre las principales conclusiones del informe:

El índice actualizado de prohibiciones de libros en las escuelas, que abarca el último curso escolar, enumera 2.532 casos de libros individuales prohibidos, que afectan a 1.648 títulos de libros únicos.

Un total de 674 títulos prohibidos (41%) abordan explícitamente temas LGBTQ+ o tienen protagonistas o personajes secundarios destacados que son LGBTQ+; 659 títulos prohibidos (40%) presentan protagonistas o personajes secundarios destacados de color; y 338 títulos prohibidos (21%) abordan directamente cuestiones de raza y racismo.

El informe estima que al menos el 40% de las prohibiciones que figuran en el Índice están relacionadas con la presión política o la legislación destinada a restringir la enseñanza y el aprendizaje.

Texas ocupa el primer lugar entre los estados con más prohibiciones (801 en 22 distritos), seguido de Florida (566 en 21 distritos) y Pensilvania (457 en 11 distritos).

Los libros más prohibidos fueron Gender Queer: A Memoir de Maia Kobabe (prohibido en 41 distritos), seguido de All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson (prohibido en 29 distritos) y Out of Darkness de Ashley Hope Pérez (prohibido en 24 distritos).

La lista de libros prohibidos también incluye títulos de gran éxito que son la base de películas de gran difusión (The Hate U Give, Me and Earl and the Dying Girl), series de televisión (Thirteen Reasons Why, Looking for Alaska) y un espectáculo de Broadway (The Kite Runner). Entre los autores más prohibidos se encuentran la Premio Nobel Toni Morrison y los ganadores del Premio Booker, el Premio Newbery, la Medalla Caldecott y el Premio Nacional de Literatura Juvenil.