La situación de la edición en Canadá 2021

The State of Publishing in Canada 2021. BookNet, 2022

Texto completo

ePub

infografía

La séptima edición del estudio sobre el estado de la industria editorial de BookNet Canadá ofrece un panorama completo del panorama editorial canadiense en lengua inglesa. En él se estudian las editoriales canadienses de todos los tamaños y se analizan las operaciones y la dotación de personal de las editoriales, los ingresos y las ventas, la distribución, los programas de publicación de formatos específicos y el impacto de la pandemia del COVID-19 para ofrecer una instantánea de la industria en 2021.

De las 78 editoriales encuestadas, el 65% eran pequeñas editoriales con ingresos brutos entre 0 y 999.999 dólares, el 26% eran medianas con ingresos brutos entre 1 millón y 9.999.999 dólares, y el 9% eran grandes editoriales con ingresos superiores a 10 millones de dólares.

En 2021, el 60% de las ventas de libros impresos y digitales correspondieron a la lista de libros previamente publicados y el 40% a la lista de libros nuevos.

En cuanto a la producción de libros por formatos, cuando se trata de libros impresos, la mayoría de los editores utilizaron la impresión offset (81%) o la impresión digital (79%), y el 49% de los editores utilizaron servicios de impresión bajo demanda.

En cuanto a la producción de libros electrónicos, la mayoría de los editores recurren a terceros (58%), seguidos de la producción interna (54%). Sólo el 7% de las editoriales no produce libros electrónicos.

En el ámbito de los audiolibros, un gran número de editores afirma no producir audiolibros (47%), el 42% recurre a terceras empresas de producción y el 19% produce audiolibros internamente.

El mundo digital

En general, el 59% de los editores informaron que vieron aumentos en los ingresos de libros digitales en 2021 en comparación con 2020.

Algunas de las barreras que impidieron a los editores comenzar a publicar o publicar más ebooks fueron el tiempo (57%), la experiencia (29%) y el dinero (29%).

A pesar de los retos que plantea la publicación de libros digitales, la mayoría de los editores encuestados producen audiolibros (53%). Continuando con la tendencia al alza que hemos visto en años anteriores donde el número de editores que hacen audiolibros ha ido aumentando del 16% en 2015 al 37% en 2016, y al 61% tanto en 2017 como en 2019.

Algunas de las barreras que impiden a los editores empezar a publicar o publicar más audiolibros son el dinero (68%), el tiempo (20%) y la falta de demanda (18%).

Ventas e ingresos

En cuanto a los cambios en los ingresos, de los 78 editores que respondieron a la encuesta, el 55% vio un aumento en los ingresos en 2021 en comparación con 2020. Por otro lado, el 23% de los editores encuestados informó de una disminución de los ingresos, mientras que el 14% dijo que sus ingresos se mantuvieron estables.

Curiosamente, los editores estimaron que el 13% de sus ingresos brutos procedían de las ventas en los mercados internacionales. La mayoría de los editores que vendieron a mercados fuera de Canadá informaron que sus ingresos por estas ventas se mantuvieron igual (21%) o aumentaron (18%) de 2020 a 2021.

El punto de mira en Canadá

Si bien las editoriales de todos los tamaños están trabajando en la publicación de libros de colaboradores canadienses, las editoriales pequeñas y medianas están tomando la delantera al hacer que entre el 96% y el 97% de todos sus títulos publicados incluyan al menos un colaborador canadiense.